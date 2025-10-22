Fastweb Down in tutta Italia: rete fissa e mobile KO

Mattinata difficile per gli utenti Fastweb, che il 22 ottobre 2025 si sono trovati improvvisamente senza connessione. Le segnalazioni sono esplose su Downdetector. Parliamo di oltre 34.000 segnalazioni in poche ore, provenienti da tutto il Paese. A essere colpiti sono stati sia la rete fissa che quella mobile. È praticamente diventato impossibile navigare, telefonare o accedere a servizi online.

Il disservizio si è esteso rapidamente, coinvolgendo anche altri operatori come Vodafone, TIM e Aruba, oltre a diversi servizi bancari e piattaforme come Google Drive. Alcuni utenti hanno segnalato di riuscire a connettersi solo a determinati siti o app. Tutto il resto investe risultava irraggiungibile.

Il problema è quasi risolto, Fastweb chiede scusa agli utenti

Secondo quanto riferito da Fastweb, la causa del blackout è stata un problema di risoluzione DNS, che ha impedito ai dispositivi di connettersi correttamente ai server. I tecnici dell’operatore si sono subito attivati per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile.

Nel primo pomeriggio, Fastweb ha diffuso una nota ufficiale spiegando che il disservizio era stato risolto. L’azienda ha precisato che già alle 14:00 la maggior parte dei clienti aveva visto ripristinati i propri servizi di connettività. Seppur una parte limitata dei sistemi interni ha richiesto ulteriori interventi.

La società si è infine scusata per il disagio e ha ribadito il proprio impegno a mantenere elevati standard di affidabilità e continuità dei servizi. Nonostante il ritorno alla normalità, il caso ha riacceso il dibattito sulla fragilità delle infrastrutture digitali italiane. Una questione emerso già dopo il blackout globale di Amazon Web Services avvenuto solo un giorno prima. Gli esperti sottolineano come incidenti di questo tipo, anche se un po’ rari, evidenziano la necessità di controlli e protocolli più robusti per garantire la stabilità della rete. Insomma, la questione sembra essersi risolta in un tempo più o meno breve. Ma restare disconnessi per chi utilizza la rete per lavoro o esigenze personali, seppur per poco tempo, può essere davvero un grande problema .