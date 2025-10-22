Vodafone ripropone con Start 5G: 150GB, minuti illimitati e roaming in Europa

Vodafone amplia la sua gamma di offerte mobile presentando Start 5G. Parliamo di una proposta pensata per chi cerca grandi quantità di dati, copertura ultraveloce e semplicità di gestione. Al costo di 9,95€ al mese, la tariffa include 150GB di traffico dati, minuti illimitati e 200 SMS. Ad essa si aggiungono 32GB utilizzabili in roaming nei Paesi dell’Unione Europea, in Svizzera e nel Regno Unito. L’offerta è disponibile con un costo di attivazione di 10€ e spedizione gratuita della SIM, sia nella versione tradizionale sia in quella digitale eSIM, attivabile in pochi minuti.

Vodafone Start 5G: continuità di servizio, roaming e assistenza inclusi

La connettività è garantita dalla rete 5G Vodafone. Essa è stata riconosciuta come la più veloce d’Italia secondo le analisi di Ookla, Opensignal e nPerf. Dati che hanno premiato l’operatore per le migliori prestazioni di download, upload e latenza. Con una velocità che può raggiungere i 2Gbps, l’esperienza di navigazione risulta fluida e stabile, ideale per lo streaming, il gaming online e l’uso di applicazioni professionali. L’ operatore sottolinea che per sfruttare il 5G è necessario un dispositivo compatibile e la copertura della rete, oggi in espansione in tutto il territorio nazionale.

L’offerta Vodafone Start 5G non punta solo sulle prestazioni, ma anche sulla comodità. In caso di esaurimento del credito, i clienti possono continuare a chiamare e navigare per 48 ore, senza interruzioni, grazie alla funzione di continuità di servizio. È poi disponibile un sistema di addebito automatico che ricarica il credito di 5€ ogni volta che scende sotto la soglia minima, evitando così blocchi imprevisti.

Nel pacchetto sono inclusi anche la segreteria telefonica, il servizio di recall per sapere quando un numero torna disponibile e la possibilità di gestire l’intera offerta tramite l’app MyVodafone. Per chi viaggia spesso, il roaming europeo è particolarmente vantaggioso. Dei 32GB totali, 17GB sono garantiti dal regolamento UE. Invece altri 15GB sono extra offerti da Vodafone, validi anche in Svizzera, Regno Unito e Ucraina.