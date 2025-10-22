Coda fantasma della Cometa Lemmon fa luce nei cieli d’Inghilterra

Nei cieli notturni dell’Inghilterra è apparso uno spettacolo tanto raro quanto affascinante: la Cometa Lemmon ha rivelato una coda fantasma. Trattasi di un fenomeno luminoso che ha sorpreso appassionati dell’astronomia e curiosi in diverse parti del Paese. L’evento, visibile nelle ultime notti, ha offerto un assaggio della straordinaria connessione cosmica tra comete e vento solare, trasformando il cielo in una tela luminosa di polveri e plasma.

La cometa Lemmon è nota per la sua orbita lunga e imprevedibile, ma ciò che ha colpito maggiormente gli esperti è proprio questa seconda scia, evanescente e di colore verdastro, che si estende dietro il nucleo principale. La cosiddetta “coda fantasma” non è composta da polvere, come accade di solito, ma da particelle di gas ionizzato, che reagiscono con le cariche elettriche provenienti dal Sole.

Un fenomeno raro causato dal vento solare

Il fenomeno si verifica quando un improvviso flusso di vento solare o una espulsione di massa coronale colpiscono la cometa, spazzando via parte della sua coda ionica e creando una seconda scia più tenue e instabile. È una sorta di eco luminosa, visibile solo per poche ore o pochi giorni, prima che si disperda nello spazio.

Gli osservatori in Inghilterra, armati di telescopi e fotocamere, hanno immortalato il momento in cui la Lemmon mostrava questa doppia coda, un effetto ottico quasi soprannaturale. Secondo gli esperti, l’intensa attività solare registrata nelle ultime settimane avrebbe giocato un ruolo decisivo nel renderla così visibile anche a occhio nudo in alcune zone a bassa luminosità.

Per gli astronomi, la Cometa Lemmon rappresenta una preziosa occasione per studiare le interazioni tra il vento solare e le comete. Sono fenomeni che rivelano molto sulla fisica dello spazio interplanetario. Per gli appassionati del cielo, invece, è semplicemente un momento di meraviglia pura: una coda fantasma che attraversa il buio tra le stelle.