Realme 14T 5G a prezzo shock su Amazon: sconto e coupon in regalo

Siete in cerca di un nuovo smartphone con ottime caratteristiche tecniche? Il Realme 14T 5G è perfetto!

scritto da Valentina Acri
Il Realme 14T 5G oggi può essere vostro con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Caratteristica che viene ottimizzata dallo sconto messo a disposizione da Amazon. Nello specifico, la promozione include uno sconto del 5% sul prezzo di listino a cui viene aggiunto un coupon sconto del 5% da applicare al carrello prima di procedere con l’acquisto.

Realme 14T 5G in offerta su Amazon

Siete in cerca di un nuovo smartphone con ottime caratteristiche tecniche? A caratterizzare questo smartphone vi è innanzitutto un display AMOLED 120Hz da 2100 nits da 6.67″. Non a caso, la brillantezza massima di 2100 nits e refresh rate adattivo sono perfetti anche per guardare film HDR e durante le sessioni di gioco ad alta velocità.

Per un uso ottimale non mancano le certificazioni IP68 e IP69 per resistere a polvere, immersioni e getti d’acqua ad alta pressione. Tutto ciò conferma che questo smartphone è ideale per sport estremi e ambienti difficili. Ottime prestazioni vengono garantite dalla presenza del chip MediaTek Dimensity 6300 accompagnato da 8GB RAM.

Siete curiosi di scoprire l’autonomia che offre questo dispositivo a marchio Realme? La batteria implementata è da 6000mAh, con ricarica veloce da 45W, e dura per 48 ore con un utilizzo normale. Infine, se siete anche appassionati di fotografia, con il Realme potete ottenere scatti perfetti grazie al sensore 50MP (f/1.8) e all’AI Night Mode.

    Approfittate subito dello sconto disponibile sul prezzo di listino e del coupon sconto applicabile in fase di acquisto per acquistare questo Realme 14T 5G a un prezzo super vantaggioso inferiore ai 200 euro. Non dimenticate che Amazon offre sempre una garanzia sui prodotti acquistati e anche in questo caso è di ben 2 anni. Oltre a tutti questi vantaggi avete anche la spedizione gratuita!

