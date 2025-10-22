Terradot e Microsoft, al via la rimozione di CO2 con il basalto

Il cambiamento climatico richiede soluzioni innovative e concrete, e in questa direzione va la recente collaborazione tra Terradot e Microsoft. In Brasile, su vaste aree agricole tropicali, è in corso una sperimentazione che sfrutta la meteorizzazione accelerata del basalto – una tecnica che promette di trasformare la roccia naturale in un potente alleato contro le emissioni di anidride carbonica.

Il principio è tanto semplice quanto dirompente: il basalto, una volta diffuso sul terreno, reagisce con acqua piovana, suolo e CO₂ presente nell’aria, favorendo processi naturali che portano il carbonio ad essere immagazzinato in forma stabile. Questo significa che non si tratta soltanto di evitare nuove emissioni, ma di bonificare l’atmosfera da gas già rilasciati.

Perché il Brasile è il laboratorio perfetto

La scelta del Brasile non è casuale: grazie al clima umido, alle tipologie di suolo e alla vicinanza di cave che estraggono il basalto, le condizioni risultano ideali per sperimentare su vasta scala questo metodo. Diffondere tonnellate di roccia frantumata su centinaia o migliaia di ettari significa avviare un ciclo che, con il passare del tempo, porta a una riduzione concreta della CO₂ atmosferica. Al contempo, gli agricoltori coinvolti beneficiano di miglioramenti del suolo: il basalto aiuta a stabilizzare il pH, arricchire i nutrienti e migliorare la produttività.

La partnership con Microsoft va oltre la pura applicazione: include un programma di monitoraggio scientifico approfondito, volto a quantificare quanto realmente la roccia frantumata riesca a “catturare” il carbonio. Solo così sarà possibile dimostrare che questa è una soluzione affidabile, scalabile e verificabile.

L’impegno è dunque molto concreto: quando si parla di rimozione del carbonio, non basta ridurre le emissioni, ma occorre agire anche sul passato. La sperimentazione brasiliana di Terradot e Microsoft rappresenta un tassello importante in questa direzione. Se avrà successo, potremmo essere all’inizio di una nuova era nella lotta climatica — una era in cui la roccia sotto i nostri piedi diventa strumento attivo di ripristino ambientale.