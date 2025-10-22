Amazon porta in Italia Blink Mini 2K+ e Blink Arc

La sicurezza in casa diventa sempre più intelligente grazie ad Amazon, che lancia ufficialmente anche in Italia due nuovi dispositivi firmati Blink. Trattasi della videocamera Mini 2K+ e il supporto Blink Arc. Entrambi sono pensati per offrire un controllo semplice, completo e alla portata di tutti, con una qualità d’immagine di alto livello e una configurazione immediata.

Blink Mini 2K+: compatta, potente e accessibile

Piccola nelle dimensioni ma grande nelle prestazioni, la Blink Mini 2K+ segna un passo avanti rispetto ai modelli precedenti. Il nuovo sensore 2K garantisce immagini nitide e dettagliate, ideali per monitorare casa, ufficio o spazi esterni (con adattatore resistente alle intemperie venduto separatamente).

Grazie alla connettività smart e all’integrazione con Amazon Alexa, è possibile visualizzare in tempo reale ciò che accade davanti alla videocamera tramite comandi vocali o direttamente dall’app Blink. Il tutto con un prezzo molto competitivo: 44,99 euro, che la rendono una delle videocamere di sicurezza più complete nella sua fascia.

La Mini 2K+ offre anche rilevamento del movimento, notifiche istantanee sullo smartphone e registrazione video in cloud o su memoria locale, per una gestione su misura delle proprie esigenze.

Blink Arc: la visione a 180° che semplifica tutto

La vera novità, però, è Blink Arc, una base intelligente che permette di unire due Mini 2K+ in un’unica inquadratura panoramica. In pratica, due videocamere diventano una sola: una visione ampia a 180° senza l’obbligo di gestire flussi separati o installazioni complicate.

Con una risoluzione complessiva di quasi 6 megapixel, Blink Arc è ideale per chi desidera controllare grandi ambienti come salotti, cortili o ingressi. Gli utenti abbonati al piano Blink Plus possono sfruttare appieno le funzioni panoramiche, ottenendo una copertura completa con un solo sguardo.

Disponibile a 99,99 euro (bundle con due videocamere e supporto), Blink Arc rappresenta una soluzione elegante e immediata per chi cerca sicurezza senza cavi, app pesanti o complicazioni tecniche.

Sicurezza alla portata di tutti

Con questa nuova generazione di dispositivi, Amazon dimostra ancora una volta di voler rendere la sicurezza domestica più accessibile e intuitiva. Blink Mini 2K+ e Blink Arc uniscono praticità, design compatto e prestazioni da top di gamma, offrendo un controllo totale della propria casa — anche a distanza.