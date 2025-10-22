Ad
mercoledì, Ottobre 22, 2025
News

Amazon porta in Italia Blink Mini 2K+ e Blink Arc

Amazon lancia in Italia le nuove videocamere Blink Mini 2K+ e Blink Arc: sicurezza domestica nitida, flessibile e con visione panoramica.

scritto da Rosalba Varegliano
Amazon Blink

La sicurezza in casa diventa sempre più intelligente grazie ad Amazon, che lancia ufficialmente anche in Italia due nuovi dispositivi firmati Blink. Trattasi della videocamera Mini 2K+ e il supporto Blink Arc. Entrambi sono pensati per offrire un controllo semplice, completo e alla portata di tutti, con una qualità d’immagine di alto livello e una configurazione immediata.

Blink Mini 2K+: compatta, potente e accessibile

Blink Videocamera Mini K d

Piccola nelle dimensioni ma grande nelle prestazioni, la Blink Mini 2K+ segna un passo avanti rispetto ai modelli precedenti. Il nuovo sensore 2K garantisce immagini nitide e dettagliate, ideali per monitorare casa, ufficio o spazi esterni (con adattatore resistente alle intemperie venduto separatamente).

Grazie alla connettività smart e all’integrazione con Amazon Alexa, è possibile visualizzare in tempo reale ciò che accade davanti alla videocamera tramite comandi vocali o direttamente dall’app Blink. Il tutto con un prezzo molto competitivo: 44,99 euro, che la rendono una delle videocamere di sicurezza più complete nella sua fascia.

La Mini 2K+ offre anche rilevamento del movimento, notifiche istantanee sullo smartphone e registrazione video in cloud o su memoria locale, per una gestione su misura delle proprie esigenze.

Blink Arc: la visione a 180° che semplifica tutto

Blink Arc

La vera novità, però, è Blink Arc, una base intelligente che permette di unire due Mini 2K+ in un’unica inquadratura panoramica. In pratica, due videocamere diventano una sola: una visione ampia a 180° senza l’obbligo di gestire flussi separati o installazioni complicate.

Con una risoluzione complessiva di quasi 6 megapixel, Blink Arc è ideale per chi desidera controllare grandi ambienti come salotti, cortili o ingressi. Gli utenti abbonati al piano Blink Plus possono sfruttare appieno le funzioni panoramiche, ottenendo una copertura completa con un solo sguardo.

Disponibile a 99,99 euro (bundle con due videocamere e supporto), Blink Arc rappresenta una soluzione elegante e immediata per chi cerca sicurezza senza cavi, app pesanti o complicazioni tecniche.

Sicurezza alla portata di tutti

Con questa nuova generazione di dispositivi, Amazon dimostra ancora una volta di voler rendere la sicurezza domestica più accessibile e intuitiva. Blink Mini 2K+ e Blink Arc uniscono praticità, design compatto e prestazioni da top di gamma, offrendo un controllo totale della propria casa — anche a distanza.

Rosalba Varegliano

