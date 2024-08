BLINK MINI 2 è l’ultima novità dell’altro marchio di telecamere di sicurezza di Amazon. Mentre Ring ha attirato maggiore attenzione, non sempre per i giusti motivi, Blink è passata in sordina con le sue telecamere di sicurezza economiche. Ho testato alcuni dei loro modelli, ma il Mini 2 è il primo che mi sento di raccomandare. È carino e compatto, e offre alcuni aggiornamenti cruciali rispetto all’originale. Cattura video nitidi, rileva il movimento in modo affidabile e può essere posizionato praticamente ovunque si desideri. Dopo un paio di settimane di test sia all’interno che all’esterno, sono rimasto impressionato dalla qualità delle riprese. Le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità sono notevolmente migliorate rispetto all’originale, e il campo visivo ampliato (da 110 a 143 gradi) permette di inquadrare un’intera stanza. Forse ancora più importante, il rilevamento delle persone funziona bene, assicurando che ogni ombra, gatto di passaggio o ramo d’albero ondeggiante non attivi più un allarme.

Molte telecamere di sicurezza economiche richiedono un abbonamento per sbloccare le migliori funzionalità, e il Blink Mini 2 ne è un esempio lampante. Arriverei a dire che non vale la pena acquistarlo se non si intende sottoscrivere un abbonamento, quindi è bene considerare questo costo aggiuntivo fin dall’inizio. (L’abbonamento Basic parte da 3€ al mese o 30€ all’anno.) Tuttavia, anche con l’abbonamento, il Blink Mini 2 rimane un acquisto allettante.

Blink, con sede a Boston, è stata fondata nel 2009 come azienda di microchip (Immedia Semiconductor). Quando sviluppò un chip capace di elaborare video ad alta risoluzione e funzionare per mesi con due batterie AA, l’azienda si orientò verso l’elettronica di consumo, lanciando una campagna su Kickstarter per una telecamera di sicurezza. Amazon acquisì l’azienda nel 2017, e da allora Blink ha continuato a produrre telecamere di sicurezza compatte ed economiche alimentate dai propri chip progettati appositamente.

Nonostante Blink abbia aggiunto diverse funzionalità al Mini 2, c’è una semplicità nella sua offerta che si estende al processo di configurazione intuitivo.

Design

La Blink Mini 2 è una delle telecamere di sicurezza più piccole in circolazione, con un design leggermente più arrotondato rispetto all’originale, ma rimane sostanzialmente quadrato. La base circolare ha un coperchio rimovibile che rivela due fori per avvitare il supporto alla parete (viti e tasselli inclusi), oppure può essere semplicemente posizionata su un tavolo o uno scaffale. È cablata, con una porta USB-C incassata sul retro, e viene fornita con un cavo da 2 metri e un adattatore di alimentazione.

Ha inoltre una certificazione IP65, che significa che è completamente protetta contro la polvere e resistente ai getti d’acqua. Se prevedi di utilizzarla all’esterno, dovrai acquistare il pacchetto che include l’adattatore di alimentazione resistente alle intemperie di Blink, al costo aggiuntivo di 10€. (Questo include anche un cavo più lungo, da 4 metri.)

Performance e Qualità Video

Utilizzando l’app Blink su Android e iOS, l’ho trovata reattiva e veloce nel caricare il feed live, generalmente entro tre secondi, anche se occasionalmente ci vuole più tempo. Ci sono tre semplici schede nella parte inferiore. Home mostra un fotogramma dell’ultimo clip di ogni telecamera, Clip elenca tutti i video registrati in ordine cronologico e Impostazioni permette di approfondire account, piano e programmazione.

Il Blink Mini 2 può trasmettere e registrare video fluidi e nitidi a 1080p fino a 30 fotogrammi al secondo. Questa alta frequenza di fotogrammi è rara nelle telecamere così economiche e assicura una minore sfocatura dei soggetti in movimento. Tuttavia, la qualità predefinita è inferiore, quindi è necessario approfondire le impostazioni del dispositivo per modificarla. Sarà anche necessaria una buona connessione Wi-Fi nel luogo di installazione (minimo 3 Mbps). Nelle Impostazioni, è possibile anche selezionare la durata del clip, tra 5 e 30 secondi, e il ritardo di riattivazione, tra 10 e 60 secondi.

La qualità video predefinita è adeguata per la maggior parte degli usi interni, ma potresti preferire una telecamera ad alta risoluzione per esterni, soprattutto se vuoi coprire un’area ampia o essere in grado di zoomare e distinguere un volto o una targa. Il nuovo faretto LED è molto utile se si prevede di utilizzare il Blink Mini 2 all’esterno. Puoi impostare la luminosità, dettare per quanto tempo deve rimanere acceso quando attivato dal movimento o spegnerlo completamente. Quando ho installato la telecamera su un sentiero laterale vicino alla porta sul retro, era sufficiente per illuminare la strada e permettermi di catturare filmati a colori a corto raggio di notte. La visione notturna in bianco e nero si estende più lontano nell’oscurità.

Ho impostato la telecamera per registrare clip quando rilevava una persona, e non ha commesso molti errori. (Ha categorizzato un paio di clip con persone come movimento, ma non ci sono stati falsi positivi.) La maggior parte degli eventi registrati sembra essere stata catturata per intero, ma un paio di volte ha perso l’inizio di qualcuno che entrava nell’inquadratura. Puoi anche regolare la sensibilità al movimento e impostare zone di privacy o attività oscurando i quadrati in una griglia per ridurre i falsi positivi o escludere aree che non vuoi che attivino le registrazioni.

Mentre la qualità audio complessiva non è eccezionale, è migliore rispetto all’originale Blink Mini. Puoi sostenere una conversazione bidirezionale con un ritardo minimo. Alcuni suoni e condizioni meteorologiche causano distorsioni, quindi il suono è migliore all’interno ma accettabile in caso di necessità. Le telecamere Blink funzionano anche bene con Alexa, ma non c’è supporto ufficiale per Google Home o Apple HomeKit. Tuttavia, ci sono molte integrazioni IFTTT che forniscono soluzioni alternative per utilizzare Blink con Google, Samsung SmartThings e altre piattaforme. Un’ultima caratteristica che apprezzo nell’app è il blocco biometrico, così puoi aprirla con l’impronta digitale o il viso.

Registrazione e Cloud

È possibile utilizzare le telecamere Blink senza abbonamento acquistando un Sync Module 2 (50€) e inserendovi un’unità flash USB per la registrazione locale, ma non posso consigliare il Blink Mini 2 senza abbonamento. Solo gli abbonati ottengono il rilevamento delle persone, la registrazione della visualizzazione dal vivo, la registrazione su cloud con cronologia video di 60 giorni (30 giorni nel Regno Unito e in Europa), la condivisione video, l’accesso rapido e altri vantaggi. Il rilevamento delle persone è essenziale a meno che non si desiderino molti falsi positivi.

Senza l’abbonamento, le visualizzazioni dal vivo sono limitate a cinque minuti e i video registrati potrebbero caricarsi molto più lentamente. Ciò accade perché i video vengono caricati sul cloud dalla tua unità flash USB e poi inviati al tuo telefono. Ho effettuato test senza abbonamento. Con una connessione internet veloce e un’unità flash, i miei video si sono caricati abbastanza rapidamente, impiegando forse un paio di secondi in più in media, anche se occasionalmente hanno richiesto molto più tempo. Se ti abboni ma hai già un Sync Module 2, viene impostato un backup giornaliero dei tuoi video. (Puoi anche inserire l’unità in un computer per rivedere gli eventi registrati.) Puoi vedere il confronto completo degli abbonamenti qui.

Con ogni telecamera Blink si ottiene una prova gratuita di 30 giorni dell’abbonamento. Dopo di che, l’abbonamento Blink Basic, che copre una telecamera, costa 3 dollari al mese o 30 dollari all’anno, il che è il minimo che si possa trovare oggigiorno. L’abbonamento Blink Plus, che copre telecamere illimitate, costa 10€ al mese o 100€ all’anno. Poiché Amazon possiede Blink, puoi collegare il tuo account Amazon e gestire l’abbonamento attraverso il sito Amazon.

Conclusioni

Il Blink Mini 2 rappresenta un ambizioso aggiornamento rispetto al modello precedente, con l’aggiunta di funzionalità che rendono questa telecamera utile in nuovi modi senza far lievitare eccessivamente il prezzo. Sebbene le nuove caratteristiche siano ben accolte, a un certo punto dovresti considerare un modello più grande e robusto se desideri una telecamera versatile per uso sia interno che esterno.