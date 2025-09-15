Alexa diventa Tutor FIVE: un alleato nello studio per bambini e ragazzi con BES

Studiare a casa, soprattutto nel momento dei compiti, può diventare complicato e fonte di tensioni familiari. La situazione si fa ancora più complessa per chi presenta Bisogni Educativi Speciali (BES), come ADHD, autismo o sindrome di Down. Per rispondere a queste esigenze nasce Tutor FIVE, il progetto sviluppato da Amazon Alexa insieme ai Centri di Apprendimento FIVE, presentato a Milano il 15 settembre 2025.

Alexa come tutor di studio: una guida quotidiana

Tale novità consiste nell’utilizzare Alexa non solo come assistente domestico, ma come tutor virtuale capace di organizzare lo studio. Attraverso Amazon Kids su Alexa, i ragazzi possono attivare una routine che definisce i tempi dei compiti, ricorda verifiche e interrogazioni e aiuta a strutturare il lavoro. La voce dell’assistente accompagna lo studente in un percorso guidato, passo dopo passo, stimolandolo a restare concentrato e a portare a termine tutte le attività senza stress.

Durante la sperimentazione, che ha coinvolto trenta studenti, l’80% dei quali con BES, sono emersi ottimi risultati. Il 76% dei genitori ha dichiarato di aver osservato un cambiamento positivo nelle abitudini dei figli, con maggiore autonomia, meno procrastinazione e più responsabilità nello svolgimento dei compiti. Secondo i dati raccolti dal Centro FIVE, i ragazzi hanno aumentato il tempo di concentrazione del 76%, imparando a gestire meglio il calendario e a sfruttare i timer vocali per scandire lo studio.

Oltre a migliorare l’organizzazione, Alexa ha favorito anche la comunicazione con la famiglia. I ragazzi possono inviare brevi note vocali ai genitori per aggiornarli sul lavoro svolto, un gesto che accresce la fiducia reciproca. Per Amazon, Tutor FIVE rappresenta un passo avanti verso un uso più inclusivo della tecnologia. L’ obiettivo di rendere Alexa uno strumento utile anche a chi affronta sfide educative sembra essere diventato realtà. Ma siamo solo all’ inizio, le potenzialità di tutto ciò sono sicuramente ancora tantissime e tutte da scoprire !