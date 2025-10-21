Sherpa, il drone pittore che riduce tempi e sprechi

Nel mondo dell’edilizia sta per arrivare un nuovo alleato che renderà il lavoro più semplice e più veloce. Si chiama Sherpa, un drone pittore autonomo capace di lavorare da solo, senza bisogno di impalcature né di operai sospesi a decine di metri d’altezza. L’idea è semplice ma geniale: usare la tecnologia per rendere i lavori ad alta quota più sicuri, veloci e precisi, eliminando rischi e sprechi.

Grazie ai suoi sensori intelligenti e a un sistema di navigazione avanzato, Sherpa riesce a “leggere” l’ambiente che lo circonda e a mappare le superfici su cui deve intervenire. Calcola da solo distanze, angoli e quantità di vernice necessarie, assicurando una copertura uniforme e risultati professionali, come se dietro ci fosse una mano esperta.

Sherpa potrebbe rivoluzionare la gestione dei cantieri

Tutto è possibile per merito di un algoritmo basato sull’Intelligenza Artificiale che consente a Sherpa di adattarsi alle condizioni ambientali: vento, temperatura e persino l’umidità della superficie vengono analizzati per ottimizzare ogni pennellata. Il drone può inoltre comunicare con altri dispositivi come lui, coordinandosi con una flotta di “colleghi” per coprire grandi aree in tempi ridotti. Proprio come farebbero gli esseri umani.

Oltre alla sicurezza e all’efficienza, Sherpa punta anche alla sostenibilità. L’uso controllato della vernice e la possibilità di impiegare materiali ecologici riducono l’impatto ambientale, mentre la manutenzione automatizzata prolunga la vita utile del dispositivo. Anche la possibilità di poter calcolare la vernice necessaria ha il suo perché, porta sicuramente i consumi al minimo riducendo quanto più possibile gli sprechi.

Secondo i primi test, Sherpa può lavorare fino a otto ore consecutive con una singola carica, coprendo superfici che richiederebbero giorni di lavoro. È solo l’inizio di una nuova era per l’edilizia intelligente, dove droni e robot collaborano con l’uomo per rendere il lavoro più sicuro, rapido e sostenibile. Mai per sostituirli, o almeno si spera, ma solo in funzione di supporto.