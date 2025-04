Case stampate in 3D: una nuova era per l’edilizia sostenibile

Le case stampate in 3D non sono più fantascienza, e nemmeno una moda passeggera. Sono una realtà che sta prendendo sempre più piede, soprattutto grazie a progetti innovativi come quello portato avanti da Weber nei Paesi Bassi. Pieter Knauff, uno dei responsabili dell’iniziativa, ne è convinto: il futuro dell’edilizia passerà anche da qui.

Il futuro dell’edilizia è in 3D

Ma cosa rende così speciale questo metodo costruttivo? Prima di tutto, la semplicità. Basta inserire i dati nel sistema, generare il codice e premere Play: la stampante 3D fa il resto, costruendo i muri strato dopo strato con una precisione incredibile. Il tutto con un’efficienza notevole, perché il calcestruzzo viene utilizzato solo dove serve, riducendo al minimo gli sprechi.

L’ultimo esempio arriva da Eindhoven, dove è stata costruita una casa interamente in calcestruzzo stampato in 3D. Per realizzarla ci sono volute solo 120 ore di stampa—appena cinque giorni!—e il risultato è sorprendente. Con i suoi 94 metri quadrati, questa abitazione ha un design moderno e arrotondato, reso possibile proprio dalla tecnologia di stampa. Non è solo bella, ma anche funzionale: i muri spessi garantiscono un ottimo isolamento termico, mantenendo il caldo d’inverno e il fresco d’estate. Inoltre, è collegata alla rete di riscaldamento, quindi è perfettamente abitabile.

Il prezzo? 600.000 euro. Non proprio economico, ma bisogna considerare che si tratta di una delle prime case di questo tipo e che la tecnologia è in continua evoluzione. In futuro, i costi potrebbero abbassarsi drasticamente, rendendo queste abitazioni più accessibili a tutti.

Un altro aspetto interessante è l’impatto ambientale. Attualmente, i muri vengono stampati in un ambiente con un tasso di umidità dell’80% e poi trasportati nel luogo di costruzione. Ma l’obiettivo è arrivare alla stampa direttamente in loco, eliminando del tutto la necessità di trasporto e riducendo ulteriormente l’impatto ambientale.

Ovviamente, ci sono ancora sfide da affrontare. Una delle principali è la realizzazione di pareti più sottili, per ottimizzare ulteriormente il materiale e migliorare l’efficienza. Ma con il rapido sviluppo della tecnologia, non è difficile immaginare un futuro in cui le case stampate in 3D diventino sempre più comuni, offrendo soluzioni abitative sostenibili, veloci da costruire e sempre più convenienti.