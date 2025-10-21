Telepass Sempre: 100 euro di cashback e canone azzerato per un anno, SCADE DOMANI

Il pacchetto Telepass Sempre è in promozione fino a domani 22 ottobre 2025 e prevede due incentivi chiave per i nuovi aderenti: cashback pedaggio pari a 100 euro e canone azzerato per dodici mesi, in luogo dei tre solitamente previsti. L’attivazione è a costo zero e si completa online sul sito Telepass. Per accedere al beneficio è richiesto l’inserimento del codice PEDAGGIO100 durante la registrazione nell’app ufficiale, disponibile gratuitamente su Android e iPhone. La campagna è espressamente rivolta a chi sottoscrive il pacchetto entro la scadenza indicata e finalizza l’attivazione entro tale termine.

Cosa include Telepass Sempre

Il pacchetto unisce il contratto Telepass Base al contratto Telepass Servizi di Mobilità. La componente Base fornisce il dispositivo di telepedaggio; la componente Servizi abilita funzioni aggiuntive direttamente dall’app. Insieme sono proposti a 3,90 euro al mese al termine del periodo promozionale, con la quota di Telepass Base che beneficia di uno sconto interno e passa da 3,90 a 2,66 euro al mese.

Servizi per la mobilità quotidiana

Tra le funzioni disponibili rientrano il pagamento delle strisce blu senza parchimetri o tagliandi e l’accesso ai parcheggi convenzionati con il solo dispositivo. È previsto, inoltre, l’acquisto delle vignette per Svizzera, Austria, Slovenia e Repubblica Ceca. Dall’app è possibile prenotare e saldare la revisione del veicolo, gestendo l’intero flusso da un’unica interfaccia. La sezione dedicata a modalità e tempo libero comprende anche il pagamento di abbonamenti e biglietti del trasporto pubblico, l’accesso agli impianti sciistici evitando le code in biglietteria, il promemoria e il pagamento del bollo auto, oltre all’ingresso nell’Area C di Milano senza ticket cartaceo.

Canone dopo i 12 mesi gratuiti con Telepass

Terminato l’anno di gratuità, il pacchetto prosegue al canone standard di 3,90 euro al mese. La promozione, che abbina un credito pedaggio e l’azzeramento del canone nel primo anno, si rivolge a chi desidera concentrare telepedaggio, sosta, titoli di viaggio e servizi accessori in un’unica soluzione digitale, mantenendo la possibilità di gestione dall’app e dal dispositivo in dotazione.