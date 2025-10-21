Samsung vuole migliorare l’autonomia dei device con un nuovo trucco “intelligente”

One UI 8.5
Mentre la One UI 8 continua ad arrivare su sempre più dispositivi, Samsung guarda già avanti. L’azienda coreana sta infatti testando una nuova versione del suo sistema operativo, One UI 8.5, che introdurrà una funzione particolarmente interessante chiamata Network Battery Saver. L’obiettivo? Ridurre i consumi energetici agendo sulla rete quando il telefono non è in uso, ottimizzando così l’autonomia senza penalizzare le prestazioni.
Network Battery Saver: risparmiare energia con la rete
Secondo quanto emerso dall’analisi del codice preliminare della One UI 8.5, la nuova funzione opererà in modo “intelligente”, limitando temporaneamente le prestazioni di rete (Wi-Fi e dati mobili) nei momenti in cui il dispositivo non viene utilizzato. Il sistema interverrà, ad esempio, durante le ore notturne, quando l’utente dorme o nei periodi di inattività prolungata, riducendo al minimo l’attività dei modem e dei processi in background che si connettono a internet.
A differenza delle classiche modalità di risparmio energetico, che agiscono in modo statico disattivando intere componenti del sistema, Network Battery Saver sarà dinamico e adattivo: sfrutterà l’intelligenza artificiale locale per capire quando il telefono può “rallentare” la connessione senza compromettere l’esperienza d’uso.
Una gestione AI dell’energia
Per riuscirci, Samsung integrerà la funzione con la propria piattaforma di intelligenza artificiale Personal Data Intelligence (nota anche come Personal Data Engine).
Questo motore IA analizza le abitudini quotidiane dell’utente, come gli orari in cui il telefono viene usato di più, le fasi di inattività o i luoghi abituali, per applicare automaticamente ottimizzazioni personalizzate.
Ad esempio, se il sistema riconosce che l’utente di solito non utilizza lo smartphone tra mezzanotte e le sette del mattino, limiterà automaticamente l’attività di rete durante quelle ore, riducendo il consumo energetico del modem 5G e delle app che si aggiornano in background. Samsung sottolinea che tutte le elaborazioni avvengono interamente in locale, senza inviare dati ai server. La piattaforma costruisce un profilo privato e crittografato all’interno del dispositivo, lo stesso che alimenta funzioni come Now Brief (il riepilogo intelligente) o i suggerimenti automatici delle app Galaxy.