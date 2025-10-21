Realme GT8 e GT8 Pro: personalità, design e potenza senza limiti

Chi desidera uno smartphone capace di farsi notare trova nei Realme GT8 e GT8 Pro due protagonisti fuori dal coro. L’azienda cinese punta tutto su stile, potenza e originalità, fondendo prestazioni da top di gamma con un design che racconta personalità. L’idea è semplice ma d’effetto: il trasformare il telefono in un oggetto che cambia volto, seguendo l’umore e la creatività di chi lo usa.

Design che cambia in pochi secondi

Il Realme GT8 Pro introduce un concetto mai visto prima. La zona delle fotocamere posteriori diventa un elemento di design personalizzabile. In pochi istanti, grazie a due viti Torx e a un sistema di magneti, è possibile sostituire la placca che avvolge il gruppo ottico. Tonda, quadrata o “a mascherina”? Tutto dipende dal gusto dell’utente. L’azienda offrirà placche originali, ma chi lo desidera potrà stampare in 3D la propria. Si parla già di un concorso creativo dedicato ai fan. Una trovata originale, pensata per chi vuole un dispositivo unico. Le linee restano eleganti, con scocca in bianco, verde o blu e una costruzione solida. Lo smartphone pesa circa 214 grammi e misura 161,8 x 76,87 x 8,2 mm, mantenendo equilibrio tra ergonomia e presenza.

Sotto il Realme Pro troviamo il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di archiviazione UFS 4.1. Lo schermo AMOLED da 6,79 pollici QHD+ offre una luminosità massima di 7.000 nit e una fluidità di 144 Hz, con touch sampling a 3.200 Hz. Ogni tocco diventa immediato, ogni immagine esplode di colore. La batteria da 7.000 mAh, divisa in due celle, garantisce un’autonomia solida. La ricarica rapida Super Flash Charge da 120W riporta il dispositivo al 100% in pochi minuti, mentre la ricarica wireless da 50W aggiunge comodità. Tutto protetto da una scocca IP69, resistente ad acqua e polvere.

Fotocamere RICOH ed il Realme “minorr”

Il comparto fotografico nasce dalla collaborazione con RICOH. Il sensore principale da 50 MP anti-glare cattura dettagli nitidi, affiancato da una ultra wide da 50 MP e da un tele da 200 MP con OIS a due assi. I video arrivano fino a 8K a 30 fps o 4K a 120 fps. Il Realme GT8 condivide gran parte dell’anima del modello Pro, mantenendo Snapdragon 8 Elite Gen 5, display QHD+ da 6,79 pollici a 144 Hz e batteria da 7.000 mAh con ricarica rapida a 100W. Le fotocamere restano di livello, con un tele periscopico da 50 MP, garantendo versatilità e prestazioni elevate in ogni contesto. In Cina, il GT8 parte da 2.899 yuan (circa 350 euro), mentre il GT8 Pro da 3.999 yuan (480 euro). L’Europa attende ancora una data, ma l’attesa cresce.

