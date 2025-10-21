Samsung brevetta lo schermo “auto-riparante” per pieghevoli resistenti

Samsung ha deciso di spingersi oltre ancora una volta. Il colosso sudcoreano ha brevettato una nuova tecnologia che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui pensiamo ai dispositivi pieghevoli: uno schermo “auto-riparante”, capace di rigenerarsi da solo dopo piccoli danni, graffi o microfratture.

Chiunque abbia usato uno smartphone pieghevole sa quanto sia delicata la parte del display: basta una minima pressione nel punto sbagliato o qualche granello di polvere per lasciare segni visibili. Ecco perché questa novità potrebbe rappresentare un cambiamento sostanziale sia per gli schermi Samsung che per tutto il mondo dei pieghevoli. Il brevetto descrive un materiale innovativo e flessibile, sensibile al calore e all’elettricità, in grado di ritornare alla sua forma originale dopo un piccolo danno. In pratica, lo schermo “guarisce” da solo — un po’ come la pelle umana dopo una piccola ferita che si rimargina.

Schermi pieghevoli che tornano alla forma originale dopo segni e graffi

Il meccanismo non è pura magia o fantascienza, funzionerebbe sfruttando le microreazioni molecolari del materiale che, se stimolate dal calore generato dal dispositivo o da una scarica elettrica controllata, fanno sì che le molecole si riassestino, eliminando i segni superficiali. Questo significa addio a micro graffi, linee e piccoli segni, tra i problemi più comuni sugli attuali pieghevoli.

Oltre alla resistenza, questa tecnologia potrebbe anche ridurre i costi di manutenzione e aumentare la durata media dei dispositivi, rendendo i foldable più affidabili e convenienti di quelli al momento in circolazione. Non è difficile immaginare un futuro in cui gli smartphone non avranno più bisogno di pellicole protettive o interventi di assistenza frequenti.

Per ora si tratta solo di un brevetto, ma è chiaro che Samsung voglia preparare il terreno per la prossima generazione di pieghevoli, dove estetica e robustezza andranno finalmente di pari passo. Se il progetto dovesse diventare realtà, potremmo assistere alla nascita di una nuova era per gli smartphone: più longevi, più intelligenti e capaci di “ripararsi da soli”.