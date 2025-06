Realme GT 8 Pro: la rivoluzione fotografica e la batteria da record

Realme si prepara a scendere in campo con un flagship dal carattere deciso: il GT 8 Pro promette di segnare una svolta significativa per il brand. Al centro dell’attenzione c’è il comparto fotografico, che potrebbe portare uno dei sensori più potenti mai visti su uno smartphone di questa fascia. Secondo le ultime indiscrezioni, il dispositivo avrà una fotocamera periscopica da 200 megapixel. E molto probabilmente il sensore Samsung HP9. Si tratta di un elemento di grandi dimensioni. Questo sfrutta la tecnologia pixel binning per garantire foto chiare anche con poca luce. Se confermato, questo sensore renderebbe il Realme GT 8 Pro tra i migliori nel segmento fotografico, con prestazioni da top assoluto.

Autonomia e prezzo: il top di gamma di Realme

Accanto alla fotocamera, Realme ha deciso di modernizzare anche il display. Il nuovo modello dovrebbe abbandonare lo schermo curvo 1.5K. In favore di un pannello OLED piatto con risoluzione 2K. Una scelta che potrebbe incontrare il favore di molti utenti. La potenza hardware sarà affidata al chipset Snapdragon 8 Elite 2, garanzia di ottime performance. Rimangono confermati elementi apprezzati come il sensore di impronte ultrasonico sotto il display e la certificazione IP per resistenza ad acqua e polvere.

Oltre alle novità fotografiche e al display, il Realme GT 8 Pro dovrebbe vantare una batteria molto capiente, da circa 7.000 mAh, supportata da una ricarica rapida a 100 W. Questa combinazione promette un’autonomia superiore alla media, ideale per chi usa intensamente lo smartphone durante la giornata. Il tutto sarà racchiuso in un corpo con cornici in metallo e animato da Realme UI 7 basata su Android 16.

Naturalmente, un dispositivo con queste caratteristiche non potrà mantenere un prezzo contenuto. Il costo di partenza previsto in Cina è di circa 3.999 Yuan, cioè quasi 490 euro al cambio attuale. Infine, si parla anche di piani futuri per altri modelli, come la serie Realme Neo 8, anch’essa con fotocamere periscopiche e un lancio successivo rispetto al GT 8 Pro.

Insomma, Realme sembra voler entrare nel mercato dei top di gamma senza compromessi, offrendo un prodotto completo e competitivo. Resta solo da attendere l’ufficialità per scoprire se le aspettative verranno confermate.