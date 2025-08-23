Oakley Meta HSTN, arrivo lo smontaggio e il verdetto di iFixit

Oakley Meta HSTN è la nuova linea di smartglass nati dalla collaborazione tra le due aziende. La partnership ha potato alla creazione di occhiali dallo stile iconico ma dotati di funzionalità avanzate gestite dall’Intelligenza Artificiale.

Gli occhiali della serie Oakley Meta HSTN sono in grado di registrare filmati alla risoluzione 3K, rispondere alle domande degli utenti grazie all’integrazione dell’IA e, soprattutto, arricchire lo stile di chi li indossa. Il team di iFixit ha scelto di effettuare un teardown completo per scoprire quanto questi dispositivi estremamente compatti sono facilmente riparabili.

Lo smontaggio di iFixit evidenzia che l’accesso alle componenti interne passa da viti Torx poste sulle cerniere, una scelta che facilita le operazioni di apertura ma solo nella fase iniziale. Infatti, all’interno delle stesse cerniere sono presenti i cavi flat collegati alle fotocamere e quindi è necessaria la massima attenzione in fase di apertura per non causare danni. Inoltre, la plastica che compone questi elementi è saldamente unita al resto della struttura, quindi potrebbe rompersi in fase di apertura.

Il team di iFixit ha effettuato il teardown degli Oakley Meta HSTN ma il giudizio sulla riparabilità non è dei migliori

Passando dalle stanghette si può avere accesso alle altre componenti ma una volta aperte è molto difficile richiuderle. All’interno dell’asta è presente il chipset Qualcomm AR1 Gen 1, lo stesso equipaggiato sui Ray-Ban Meta. La memoria interna è di 32 GB ed è presente un altoparlante, tutti elementi condivisi con Ray-Ban. A cambiare rispetto ai Ray-Ban Meta è la registrazione che può arrivare a 3K, contro i 1440p dell’altro modello.

L’altra asta, invece, è occupata dalla batteria e qui sorgono gli interrogativi di iFixit. La pagina di assistenza ufficiale di Oakley Meta HSTN afferma che non è possibile sostituire la batteria integrata negli occhiali o nella custodia di ricarica. Come ogni batteria agli ioni di litio, con il passare del tempo si perderà di capacità di carica e sarà necessario intervenire con una sostituzione. Lo smontaggio è alquanto semplice ma, l’apertura dell’asta comporterà la perdita della certificazione IPX4 contro gli schizzi d’acqua.

Il resto delle componenti sono nascosti nella montatura e, aprendola, la si distrugge irrimediabilmente. In generale, gli Oakley Meta HSTN sono difficili da riparare e ogni intervento danneggia la socca. Inoltre, le componenti sono difficili da reperire al momento, rendendo il tutto ancora più complicato. L’analisti di iFixit sottolinea che questi smartglass non sono costruiti per durare a lungo.