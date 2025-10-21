Hideo Kojima e l’intelligenza artificiale: l’AI come alleata della creatività

In una recente intervista concessa a Wired Japan, Hideo Kojima ha espresso la sua visione sul ruolo dell’AI nel mondo dei videogiochi. L’autore giapponese vede l’IA come una collaboratrice. Una vera e propria estensione delle capacità umane piuttosto che una minaccia. “Molti la usano per generare idee. Ma andrebbe considerata invece come un’amica. Essa dovrebbe preoccuparsi dei compiti ripetitivi, così che le persone possano concentrarsi sulla parte creativa” del lavoro. Per Kojima, l’obiettivo non è affidare alle macchine la fase ideativa, ma aumentare l’efficienza dei processi produttivi, riducendo tempi e costi senza intaccare la componente umana. La sua posizione è chiara. L’ AI deve semplificare, non sostituire. .

L’AI nei nuovi progetti di Kojima Productions: tra efficienza e visione artistica

Questa filosofia riflette perfettamente la carriera di Kojima, da sempre attento alle innovazioni tecnologiche. Dalla collaborazione con Niantic Spatial per esperienze in realtà aumentata fino alla continua sperimentazione narrativa di Death Stranding, il designer non ha mai avuto paura di spingersi oltre i confini tradizionali del videogioco.

L’apertura verso l’intelligenza artificiale appare particolarmente sensata se si osservano i numerosi progetti in corso presso Kojima Productions. Dopo l’uscita di Death Stranding 2: On the Beach, lo studio è impegnato nello , un horror psicologico in collaborazione con Xbox Game Studios.

In contemporanea, sono in lavorazione due adattamenti cinematografici del franchise Death Stranding, uno animato e uno live-action. Un carico di lavoro imponente che rende comprensibile la necessità di ottimizzare la pipeline creativa. Per Kojima, l’AI rappresenta la chiave per gestire la complessità dei progetti moderni senza sacrificare la qualità o la libertà artistica.nnNon è un caso che il creatore giapponese abbia esplorato il tema dell’intelligenza artificiale. Fin dai tempi di Metal Gear Solid 2,. Oggi, la sua visione appare più attuale che mai: l’AI non come sostituto del genio umano, ma come strumento al servizio della creatività.