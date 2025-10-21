Vodafone: tre offerte 5G tra giga illimitati e prezzi speciali

I mesi estivi per Vodafone sono stati particolarmente prolifici ma a quanto pare il gestore anglosassone non ha intenzione di tirare i remi in barca in autunno. È infatti tornata insieme ad altre proposte anche una delle più amate, ovvero la Vodafone 6,99 5G. Si tratta di una soluzione davvero ottimale per chi sceglie di abbandonare Iliad o uno dei tanti gestori virtuali, il principale obiettivo designato da Vodafone, che vuole infatti battere questo tipo di concorrenza.

Nell’offerta in questione, gli utenti che la scelgono possono trovare tutto ciò che gli serve, come minuti illimitati verso numeri fissi e mobili, SMS senza limiti e 100 GB di traffico dati in 5G ogni mese. Un pacchetto completo e competitivo, che consente di accedere alla rete di nuova generazione di Vodafone a un prezzo tra i più bassi di sempre per il gestore. In basso ci sono quindi anche altre soluzioni che potrebbero tornare utili.

Vodafone Family+ 5G: giga illimitati per chi ha la linea fissa

Un’altra soluzione particolarmente interessante è la Vodafone Family+ 5G, dedicata ai clienti che possiedono già un’offerta di rete fissa con l’operatore. Questo piano include chiamate e messaggi illimitati, ma soprattutto internet senza limiti in 5G, garantendo la massima velocità e stabilità di connessione. Si tratta di un vantaggio notevole per chi vuole integrare in un unico ecosistema i servizi di rete fissa e mobile.

Vodafone 11,99 5G: la proposta per chi proviene da TIM e WindTre

Accanto alle due precedenti, Vodafone 11,99 5G si rivolge a chi proviene da TIM, WindTre, Kena o Very Mobile. L’offerta comprende minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G mensili. Attivando il servizio SmartPay, che consente di gestire i rinnovi tramite conto corrente, la soglia dati sale a 150 GB al mese senza costi aggiuntivi.

Con queste tre soluzioni, Vodafone punta a rafforzare la propria posizione nel mercato mobile, offrendo piani differenziati per ogni tipologia di utente e garantendo sempre la potenza della rete 5G.