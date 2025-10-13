Kena Mobile, offerta sensazionale per navigare in 5G

Per chi cerca un’offerta vantaggiosa per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione sono disponibili svariate proposte. Tra quelle più interessanti, troviamo sicuramente quelle proposte da Kena Mobile. L’operatore telefonico virtuale sta infatti mettendo a disposizione degli utenti un vasto catalogo, comprendente tantissime offerte di rilievo ma a basso costo.

Kena Mobile, questa offerta è imperdibile per navigare anche con connettività 5G

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha messo a disposizione degli utenti un’offerta mobile per navigare in 5G davvero interessante. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile denominata Kena 5,99 100 Giga 5G. Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, arriva ad includere ogni mese un bundle comprendente fino a 100 GB di traffico dati. Questi sono validi per navigare anche con connettività 5G ad una velocità massima pari a 250 mbps in download e in upload. Con il metodo di pagamento di ricarica automatica sarà inoltre possibile ricevere 100 GB di traffico dati extra.

Il bundle dell’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS da inviare verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo dell’offerta è estremamente basso nonostante il bundle messo a disposizione. Gli utenti dovranno infatti sostenere un costo pari a soli 5,99 euro al mese. L’offerta è rivolta a tutti i nuovi clienti dell’operatore.

Per chi richiederà la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici Iliad, CoopVoce e Digi Mobil l’operatore sta anche proponendo gratuitamente non uno ma addirittura due mesi di rinnovo. L’offerta è disponibile all’attivazione anche da chi attiva un nuovo numero oppure da chi passa da altri operatori, ma in questo caso non sono previsti due mesi di rinnovo gratuiti. Tra gli operatori telefonici di provenienza, sono compresi i seguenti:

Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.