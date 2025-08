Google One si prende il Material 3 Expressive

Dopo mesi di sviluppo silenzioso, Google One ha iniziato ad adottare l’interfaccia Material 3 Expressive. Il rinnovamento estetico, già attivo su molte app di Google, è ora in fase di rilascio graduale anche per l’app dedicata alla gestione dello spazio cloud. Il cambiamento si presenta come un’evoluzione del design piuttosto che una rivoluzione totale, ma il colpo d’occhio è evidente fin da subito. Scompare la grafica nella parte superiore della scheda Home, ora sostituita da un layout più essenziale che mostra in primo piano saluti personalizzati e le sezioni Spazio di archiviazione, Backup e Pulizia.

Il rollout per Google One è in corso ma servirà pazienza

La nuova interfaccia punta sulla chiarezza e sulla semplicità. Gli elementi sono più accessibili senza dover scorrere troppo la schermata, mentre le schede nella sezione Ottieni di più da Google presentano angoli più morbidi e un aspetto visivo alleggerito. Nella scheda Archiviazione, le informazioni su spazio utilizzato e disponibile sono racchiuse in una nuova struttura a riquadro. Rimangono invariate le sezioni di backup, ma tutto appare più ordinato. Il redesign si estende anche alla barra di navigazione interna, ora leggermente più bassa, e alla sezione Impostazioni, che riceve un’impostazione completamente rivista: grande intestazione superiore e suddivisione delle opzioni in gruppi visivamente separati da tessere.

La versione 1.271.x dell’app Google One è quella che ospita le modifiche, ma l’attivazione delle novità dipende da un rilascio lato server. Questo significa che non tutti gli utenti vedranno immediatamente i cambiamenti. Google, come di consueto, adotta una strategia graduale per introdurre aggiornamenti di questo tipo, per evitare bug su larga scala e raccogliere feedback tempestivi.

Curiosamente, nel nuovo layout sembra mancare il supporto ai colori dinamici tipici di Material You, ma si tratta forse di un’anomalia temporanea e non di una scelta definitiva. In ogni caso, il redesign dimostra l’impegno di Google nel mantenere coerenza visiva tra i suoi servizi, migliorando allo stesso tempo l’esperienza d’uso complessiva.