Sky Multiscreen: in arrivo nuovi aumenti

Per i servizi televisivi a pagamento, la possibilità di guardare i contenuti su più dispositivi contemporaneamente è un elemento sempre più richiesto. Per rispondere a tale domanda, Sky offre da tempo il servizio opzionale Multiscreen. Quest’ultimo consente di fruire dei programmi su più televisori all’interno della stessa abitazione. Dal 1 dicembre, però, il costo di tale servizio subirà un aumento. Si parla di 5,10 euro al mese. Un adeguamento che riguarda sia gli abbonamenti storici sia quelli più recenti. Chi ha sottoscritto piani con vincolo o abbonamenti con prezzo bloccato e durata di 18 mesi, vedrà l’incremento applicato solo al termine del vincolo.

Sky Multiscreen: ecco i dettagli sull’aumento

Il servizio è accessibile agli abbonati di Sky Q Platinum via satellite, Stream e Glass. Ciò con la possibilità di collegare fino a quattro decoder Sky Q Mini o sei dispositivi Sky Stream senza variazioni di prezzo aggiuntivo in base al numero di apparecchi. L’azienda ha già iniziato a comunicare i cambiamenti ai propri utenti, informandoli che, come previsto dalla normativa, potranno rescindere il contratto senza costi né penali entro il 31 dicembre, prima che scatti la nuova tariffa.

Per rendere l’adeguamento più sostenibile e incentivare la permanenza degli abbonati, Sky ha previsto una serie di vantaggi. Tutti gli utenti riceveranno gratuitamente un decoder Sky Q Mini o Sky Stream, comprensivo di attivazione, con un valore commerciale di circa 49 euro. Chi ha attivato la fibra Sky Wi-Fi potrà beneficiare di un prezzo promozionale di 20,90 euro al mese per 12 mesi, invece dei consueti 29,90, con attivazione inclusa. A completare l’offerta, vengono proposti contenuti aggiuntivi: gli abbonati potranno scegliere tre film in FHD 1080p dal catalogo Primafila pay-per-view e avere tre mesi di Intrattenimento Plus. Con inclusa la possibilità di usufruire di Netflix Premium in 4K.

Opzioni pensate da Sky per rendere meno “traumatico” l’arrivo dei nuovi aumenti. Non resta che attendere e scoprire se tale strategia basterà a convincere gli utenti a restare.