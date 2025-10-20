TIM: Power e Young, la nuova gamma di offerte 5G per ogni profilo

Con l’arrivo delle nuove offerte mobile TIM, il gestore italiano amplia ulteriormente la girandola di promo a disposizione del pubblico, introducendo tariffe pensate per differenti categorie di utenti e per chi proviene da altri operatori. Tutte le proposte hanno in comune la presenza del 5G incluso, minuti illimitati e un’ampia dotazione di giga mensili, a partire da 6,99€ al mese.

Tra le più interessanti spicca la TIM Power Supreme, dedicata ai clienti che arrivano da Iliad e dagli operatori virtualicome Fastweb e PosteMobile. L’offerta in questione ha un prezzo mensile per gli utenti di 7,99€ al mese e offre 250 giga per navigare in 5G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS mensili. La qualità dunque è presente così come la convenienza e la grande quantità di contenuti, il compromesso perfetto per tantissimi utenti.

Le altre offerte TIM tra 6,99€ e 9,99€: ecco tutti i dettagli

Chi desidera una soluzione ancor più competitiva può valutare la TIM Power Iron, disponibile a 6,99€ al mese per i clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Tiscali, CoopVoce e altri gestori virtuali. Include 200 giga in 5G, minuti senza limiti e 200 SMS, mantenendo un prezzo tra i più bassi del portafoglio TIM.

A salire di prezzo, la TIM Power Special New propone 300 giga in 5G con minuti illimitati e 200 SMS, a 9,99€ al mese, rivolta anch’essa ai clienti Iliad e MVNO. Per la stessa cifra, la TIM Power Special Pro offre 100 giga in 5G a chi arriva da WindTre o Very Mobile, garantendo comunque la stessa struttura di servizi.

Non manca una proposta dedicata agli utenti più giovani: la TIM Young, riservata agli under 30, che con 9,99€ al mesemette a disposizione 200 giga in 5G, chiamate illimitate e 200 SMS.

Con queste offerte, TIM rinnova la propria gamma mobile puntando su flessibilità, velocità e pacchetti ricchi di dati, in linea con le esigenze di una platea sempre più attenta al rapporto tra prezzo e prestazioni.