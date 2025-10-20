Chrome: arriva una funzione di Gemini che riassume le pagine web

Google ha intensificato il lavoro sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nei suoi prodotti mobili. A tal proposito, l’ultima novità riguarda Chrome per Android. Nel dettaglio, l’azienda di Mountain View ha iniziato a introdurre una funzione che permette a Gemini di riassumere automaticamente il contenuto delle pagine web. Trasformando il modo in cui gli utenti interagiscono con le informazioni. La nuova opzione, denominata “Summarize page”, compare come un piccolo chip all’interno dell’overlay di Gemini. Un semplice tocco basta per ottenere un riassunto completo del testo visualizzato. Ciò grazie a un’elaborazione condotta dal modello Gemini 2.5 Flash. L’interfaccia è progettata per essere intuitiva. Dopo l’attivazione, sullo schermo scorrono onde animate nei colori tipici di Google seguite dalla comparsa del testo sintetizzato in una finestra fluttuante, che può essere espansa o approfondita con ulteriori domande.

Google: nuova opzione Gemini per riassumere le pagine web

Il centro tecnologico della funzione è il modello Gemini 2.5 Flash, pensato per offrire risposte rapide e concise. La scelta non è casuale. Rispetto alle versioni più avanzate, come Gemini Pro, Flash garantisce un minore consumo energetico e un utilizzo più leggero della rete. Caratteristiche fondamentali per un impiego costante su dispositivi mobili.

Oltre all’aspetto tecnico, l’obiettivo dichiarato è migliorare la fluidità dell’esperienza d’uso. Consultare testi lunghi da smartphone può risultare scomodo, e la possibilità di ottenere una sintesi immediata rappresenta un vantaggio tangibile. La nuova scorciatoia contribuisce così a ridurre i tempi di lettura e a potenziare la produttività personale. La distribuzione della funzione procede in modo graduale, ma diversi utenti segnalano che è già operativa su numerosi dispositivi.

L’introduzione di “Summarize page” evidenzia il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale come filtro e mediatore dell’informazione. Google non punta solo a semplificare la navigazione, ma a ridefinire il modo in cui gli utenti assimilano i contenuti digitali. In un contesto in cui la quantità di dati cresce più velocemente della capacità umana di elaborarli, strumenti di sintesi di tal tipo potrebbero diventare parte integrante del quotidiano digitale.