Iliad: sono tornate le offerte TOP 250 e TOP 300, ecco i prezzi SHOCK e il 5G gratis

Nel panorama delle offerte mobili italiane, Iliad probabilmente è ancora il gestore di riferimento per tantissimi utenti grazie alle sue offerte straordinariamente convenienti. Sono ritornate due offerte clamorose che fanno parte della linea TOP, intervallate da una promo della gamma Giga.

Tra le opzioni più apprezzate spicca la TOP 250 PLUS, una delle offerte più complete del listino. Al prezzo di 9,99€ al mese, include 250 giga in rete 5G e 25 giga da utilizzare nei Paesi dell’Unione Europea. Non mancano minuti e SMS illimitati, come da tradizione Iliad, e la possibilità di sfruttare tutta la velocità del 5G dove disponibile.

Le alternative: tra 4G e 5G, libertà di scelta

Gli utenti che non hanno copertura 5G nella loro zona o magari hanno uno smartphone che non supporta tale standard, possono scegliere un’offerta che costa ancora meno, ovvero la Giga 150, che offre 150 giga in 4G a 7,99€ al mese, con 20 giga dedicati al roaming europeo. Anche in questo caso, chiamate e messaggi sono illimitati e il prezzo resta bloccato per sempre, un aspetto che da anni rappresenta uno dei punti di forza del gestore.

Chi invece desidera il massimo in termini di connettività può orientarsi sulla TOP 300 PLUS, proposta a 11,99€ al mesecon 300 giga in 5G. Una soglia che consente di navigare senza pensieri anche con un uso intensivo di streaming, social e piattaforme di gaming.

Attivazione semplice e regole chiare

Tutte e tre le offerte sono attivabili da nuovi utenti o già clienti Iliad. In quest’ultimo caso, è necessario che la tariffa attualmente attiva abbia un costo inferiore a quello della nuova scelta (rispettivamente 7,99€, 9,99€ e 11,99€). Il contributo di attivazione, che include anche la SIM, è pari a 9€ una tantum e si paga solo al momento della sottoscrizione.

Con queste proposte, Iliad ribadisce la propria filosofia: garantire massima trasparenza e stabilità dei costi, offrendo piani chiari, accessibili e senza vincoli.