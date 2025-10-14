TIM amplia il catalogo Dyson: 4 nuovi prodotti acquistabili a rate con tasso zero

TIM insiste con la proposta di prodotti tecnologici inserendo quattro nuovi modelli Dyson, disponibili per l’acquisto a rate senza anticipo e con tasso zero grazie al finanziamento TIMFin. L’iniziativa è rivolta sia ai clienti di linea fissa sia a quelli mobili e consente di ottenere a condizioni agevolate alcuni dei dispositivi più richiesti del marchio britannico.

Tra le novità figurano l’asciugacapelli Dyson Supersonic Origin New (605C Lite) e tre aspirapolvere senza fili di ultima generazione: Dyson V8 Cyclone, Dyson V16 Pistol Animal e Dyson V16 Pistol Animal Submarine. I due modelli V16 sono progettati in particolare per chi possiede animali domestici e desidera una pulizia più profonda delle superfici.

Prezzi, rate e promozioni attive con TIM

Il Supersonic Origin New è l’unico prodotto in promozione: fino al 17 novembre è possibile acquistarlo a 10 euro al mese per 30 mesi, invece dei 12 euro mensili previsti dal listino standard.

Gli altri dispositivi Dyson mantengono il prezzo pieno ma restano comunque accessibili grazie alle formule rateali previste:

Dyson V8 Cyclone : 13 euro al mese per 30 mesi, o 16 euro al mese in 24 mesi;

Dyson V16 Pistol Animal : 28 euro al mese per 30 mesi, oppure 35 euro mensili in 24 mesi;

Dyson V16 Pistol Animal Submarine: 33 euro al mese per 30 mesi, o 41 euro in 24 mesi.

Condizioni del finanziamento TIMFin

Tutti i piani prevedono anticipo zero e tasso d’interesse pari a zero. La spedizione è gratuita per gli acquisti effettuati online, mentre per il pagamento delle rate si possono utilizzare carte di credito, di debito o conto corrente. In alcuni casi, per le ultime due opzioni, potrebbe essere richiesto un anticipo.

Per chi usufruisce della formula tramite offerta mobile è previsto un vincolo di 24 mesi di permanenza in TIM, mentre per chi proviene da un’offerta di rete fissa non è richiesto alcun impegno. In caso di disattivazione anticipata della linea o dell’offerta, il finanziamento passa a condizioni onerose, con interessi aggiuntivi e rata finale da saldare.