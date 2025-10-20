SpaceX: effettuato il test finale per Starship V2

Il programma Starship di SpaceX ha raggiunto un traguardo importante con l’ultimo test di volo della versione V2. La quale si prepara a lasciare il posto a una variante più potente e capace. L’undicesima missione, partita dal sito di Starbase in Texas, segna la conclusione di un ciclo e l’avvio di una nuova fase del programma spaziale. Il decollo, avvenuto alle 19:23 ora della costa Est, ha visto il primo stadio Super Heavy spingersi verso il cielo texano grazie ai suoi 33 motori Raptor. Dopo circa due minuti e mezzo, il booster si è separato regolarmente, completando un ammaraggio controllato nel Golfo del Messico. Mentre lo stadio superiore, la vera Starship, ha proseguito verso i 192 chilometri di quota. Qui ha rilasciato otto simulatori dei satelliti Starlink e ha testato con successo il riavvio di uno dei motori in orbita, una funzione cruciale per le future missioni interplanetarie.

Nuovo passo avanti per il programma spaziale di SpaceX

La fase di rientro atmosferico ha confermato la resistenza strutturale del veicolo. Anche se alcune sezioni del rivestimento termico sono state rimosse volutamente per verificare la capacità del corpo macchina di sopportare il calore, la Starship ha completato la discesa senza problemi. Ammarando nell’Oceano Indiano, a breve distanza da una boa munita di telecamere che ne ha documentato l’arrivo.

Durante il volo, il booster ha sperimentato una nuova modalità di manovra per l’atterraggio. I 13 motori sono stati utilizzati nella fase iniziale, per poi ridursi a cinque durante la discesa finale. Tale configurazione anticipa i miglioramenti della versione V3, già in costruzione e attesa nel 2026. La nuova Starship sarà alta 124 metri e presenterà modifiche strutturali e propulsive in grado di aumentare la capacità di carico fino a 150 tonnellate. Con tale undicesimo volo, la V2 chiude la sua carriera, segnata da una progressiva crescita dei successi dopo test inizialmente incerti. Il successo del test non solo consolida le capacità attuali, ma apre anche la strada a una nuova era dell’esplorazione spaziale.