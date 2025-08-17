Amazon sfida Starlink con nuovi satelliti Kuiper in orbita

Oggi, lunedì 11 agosto, il cielo sopra la Florida si è acceso di nuovo con la potenza di un Falcon 9 di SpaceX, pronto a scrivere un altro capitolo della corsa spaziale commerciale. Alle 14:35 ora italiana, il razzo è decollato portando in orbita 24 nuovi satelliti del progetto Kuiper di Amazon, segnando la centesima missione di SpaceX nel 2025. Un traguardo impressionante, che mette in luce quanto l’azienda di Elon Musk stia spingendo sull’acceleratore, trasformando i lanci spaziali da eventi eccezionali in quasi una routine ad alta frequenza.

Kuiper di Amazon decolla: il futuro dei servizi satellitari prende forma

Questi 24 satelliti non sono solo pezzi di tecnologia sospesi nello spazio: fanno parte di un piano ambizioso di Amazon per costruire una costellazione in orbita terrestre bassa, pensata per portare internet veloce in angoli del pianeta ancora isolati dalla rete stabile. Kuiper, insomma, vuole sfidare direttamente Starlink, la rete di satelliti di SpaceX che oggi conta già più di 8.100 dispositivi operativi. La missione di oggi aggiunge un altro piccolo, ma importante, tassello a questo mosaico globale, avvicinando Amazon al suo obiettivo di connettività universale.

Il lancio non è stato semplice: sabato 9 agosto il maltempo aveva costretto a posticipare tutto, e anche domenica 10 le condizioni nell’area di recupero del primo stadio avevano imposto un altro rinvio. Ma il cielo di lunedì ha finalmente concesso il via libera, e il Falcon 9 ha risposto al conto alla rovescia con la precisione che ormai ci si aspetta dai lanci di SpaceX. Si tratta del 97° volo di un Falcon 9 solo quest’anno, mentre le altre missioni previste nel 2025 si dividono tra test suborbitali della Starship, il nuovo razzo riutilizzabile progettato per andare oltre l’orbita terrestre, e due lanci con il Falcon Heavy, fermo però da ottobre 2024.

Guardando al ritmo dei lanci, è difficile non restare a bocca aperta: se SpaceX mantiene questa cadenza, potrebbe chiudere l’anno con 163 missioni, superando il record del 2024. La maggior parte dei voli di quest’anno ha riguardato Starlink, ma l’ingresso di Kuiper sul mercato dimostra quanto il settore dei servizi satellitari sia in fermento e competitivo. Amazon sta investendo miliardi per far decollare il proprio progetto, e ogni missione riuscita è un passo concreto verso la capacità operativa iniziale. La corsa allo spazio commerciale non è mai stata così intensa, e ogni lancio, come quello di oggi, racconta di una rivoluzione che non riguarda solo la tecnologia, ma anche il modo in cui tutti noi ci connetteremo al mondo.