ho. Mobile: 200 GB in 5G e attivazione semplificata per la nuova offerta

Tra le offerte più equilibrate nel panorama delle tariffe mobili spicca quella di ho. Mobile, il gestore virtuale che si appoggia alla rete Vodafone. La nuova promozione propone un piano chiaro e competitivo, con 200 giga per navigare in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e SMS senza limiti, il tutto a 9,99€ al mese.

Il costo è fisso per sempre, senza rimodulazioni o sorprese, e include anche l’accesso all’assistenza clienti via WhatsApp, un servizio pratico e rapido per ricevere supporto direttamente dal proprio smartphone.

L’attivazione ha un costo variabile a seconda della modalità scelta: 2,99€ una tantum per chi porta il proprio numero da un altro operatore o per chi attiva una nuova linea. In entrambi i casi la SIM è gratuita, ma è necessario effettuare una prima ricarica da 10€, destinata a coprire il primo mese di offerta. Il totale iniziale da sostenere è quindi di 12,99€. Tutto dunque è molto più vantaggioso rispetto a quanto offerto da tanti altri gestori che nel mondo mobile riescono a dominare senza troppi problemi.

SIM fisica o eSIM: tre modalità per attivare l’offerta

Una delle novità più apprezzate riguarda la possibilità di scegliere tra SIM fisica o eSIM, con procedure pensate per adattarsi a ogni esigenza.

Chi preferisce ricevere la SIM a casa può effettuare il pagamento online e successivamente attivarla tramite l’app ho., in edicola o in tabaccheria, anche tramite SPID ;

È possibile anche ritirare e attivare la SIM direttamente in edicola , pagando in contanti o con carta;

Infine, la modalità più rapida: pagando online e scegliendo la eSIM, l’attivazione avviene in pochi minuti senza attendere la consegna fisica della scheda. Il costo della eSIM è di 1,99€.

Con una gestione semplice, copertura estesa e 5G incluso, l’offerta di ho. Mobile si conferma una delle più interessanti per chi cerca un piano completo, stabile e senza vincoli.