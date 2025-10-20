Ad
Kobo: arriva il nuovo telecomando “girapagina”

Di recente, Kobo ha presentato un nuovo telecomando per i suoi dispositivi. Scopriamo come funziona nel dettaglio.

scritto da Margareth Galletta
Kobo

Il mondo degli ebook reader continua a evolversi, e con esso anche gli accessori che ne migliorano l’esperienza. A tal proposito, Rakuten Kobo lancia un nuovo dispositivo pensato per chi desidera leggere in totale libertà e senza interruzioni. Si tratta del Telecomando Kobo, un girapagina wireless dal design compatto e funzionale. L’accessorio rappresenta un passo importante verso una lettura più comoda e flessibile. Il telecomando si distingue per un design ergonomico, che lo rende leggero e maneggevole. Con un peso di circa 35 grammi e dimensioni contenute di 9,96 x 3 x 2,21 centimetri. La connettività Bluetooth 5.0 consente di voltare pagina fino a 20 metri di distanza dal dispositivo. Garantendo un’interazione fluida e senza interruzioni. La batteria, alimentata da pile AAA sostituibili, offre mesi di autonomia a seconda dell’utilizzo. Mentre un pratico cordino ne facilita il trasporto e l’uso in movimento.

Nuovo Telecomando Kobo in arrivo: ecco i dettagli

Il dispositivo è compatibile con tutti i dispositivi dell’azienda dotati di Bluetooth. Sarà disponibile in due colorazioni, bianco e nero, per rispondere a gusti diversi. Grazie a tali caratteristiche, diventa un compagno ideale per lettori appassionati, che desiderano una maggiore libertà senza compromettere il comfort. L’Italia sarà tra i primi paesi a ricevere il nuovo prodotto. Il Telecomando Kobo sarà disponibile nei negozi fisici e online a partire dal 4 novembre. Il prezzo di vendita è di 29,99 euro. Il lancio di tale dispositivo riflette la crescente attenzione verso gli strumenti che migliorano l’esperienza di lettura. Rendendo più semplice e piacevole l’interazione con gli ebook.

Con l’introduzione del Telecomando Kobo, Rakuten conferma l’importanza degli accessori tecnologici che non si limitano a completare un dispositivo, ma ne estendono le possibilità. In un contesto dove lettura e innovazione digitale si intrecciano, strumenti come tale girapagina wireless diventano simbolo di un approccio più intelligente e pratico alla lettura. In tal modo, gli utenti vengono invitati a riscoprire il piacere di sfogliare pagine digitali senza vincoli.

Margareth Galletta

