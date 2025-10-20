OPS! Mobile: Special 300 GB, l’offerta con attivazione SPID e giga extra

Il gestore virtuale OPS! Mobile arricchisce la propria gamma di soluzioni mobili con una promozione dedicata a chi sceglie di cambiare operatore. La nuova OPS! Special 300 GB è un’offerta completa e conveniente che mette a disposizione minuti illimitati verso tutti, 100 SMS e 300 giga in 4G, suddivisi in 150 GB di base e 150 GB aggiuntiviforniti extra dal gestore. Il tutto a un prezzo fisso di 9,99€ al mese, bloccato per sempre.

La promozione è riservata esclusivamente a chi porta il proprio numero in OPS! Mobile e può essere attivata da tutti gli utenti provenienti da qualsiasi gestore, tranne Vodafone. Una scelta che punta a favorire la migrazione da altri operatori virtuali o da brand concorrenti, garantendo allo stesso tempo un pacchetto di servizi ricco e trasparente. Ops! Mobile d’altronde è uno dei provider più scelti proprio per le sue grandi agevolazioni, così come per la sua rete impeccabile che continua a stupire.

Attivazione semplice con SPID e SIM spedita gratuitamente: Ops! Mobile è comodo

Per aderire all’offerta è necessario completare l’attivazione tramite SPID, una modalità che consente di effettuare il riconoscimento in modo rapido, sicuro e completamente digitale. L’operazione può essere eseguita in pochi minuti, senza necessità di inviare documenti aggiuntivi o attendere verifiche manuali.

Il costo di attivazione è di 9,90€ una tantum, mentre la spedizione della SIM è gratuita, un dettaglio che semplifica ulteriormente l’ingresso nel mondo OPS! Mobile. Una volta ricevuta la SIM, l’utente potrà iniziare subito a utilizzare la nuova offerta e godere della piena copertura 4G.

Con i suoi 300 giga mensili, un prezzo fisso e la possibilità di attivare tutto online in modo immediato, OPS! Special 300 GB si posiziona tra le offerte più generose del segmento, pensata per chi desidera una connessione stabile, abbondante e senza vincoli nascosti. Per ogni tipo di chiarimento è disponibile il sito ufficiale del provider virtuale.