Vodafone: 150GB in 5G, minuti illimitati e prezzo bloccato 24 mesi

Hai ancora Tim, WindTre, Kena o Very? Forse è arrivato il momento giusto per cambiare. Vodafone propone un’offerta pensata proprio per chi vuole più giga, più libertà e meno stress da ricarica — il tutto a un prezzo che resta fisso per due anni.

Offerta Vodafone a 11,99€ con 150GB, chiamate illimitate e SIM gratis

Con 11,99€ al mese ti porti a casa 150 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati e tanti extra utili. E se ti preoccupa il passaggio, sappi che è tutto più semplice di quanto pensi: la SIM è gratuita, la consegna lo è altrettanto (anche di sera), e puoi scegliere se ricevere una SIM fisica o una eSIM, a seconda di cosa preferisci o di cosa supporta il tuo telefono.

E non parliamo solo di giga da usare a casa. 15,1 Giga sono utilizzabili anche in tutta l’Unione Europea, senza costi aggiuntivi. Perfetto se viaggi spesso o semplicemente vuoi poter scrollare Instagram anche a Parigi, senza pensieri.

Poi ci sono i minuti e gli SMS illimitati, validi verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia. L’uso ovviamente deve rientrare in parametri ragionevoli (Vodafone specifica qualche percentuale per evitare abusi), ma per un uso normale, sei a posto.

Uno dei punti forti? Il prezzo è bloccato per 24 mesi, se scegli il pagamento automatico con carta o PayPal. Così sai quanto spendi e non ti trovi sorprese in fattura. E grazie all’addebito automatico, ti dimentichi del pensiero delle ricariche: ogni volta che il tuo credito scende sotto i 5€, si ricarica da solo.

La portabilità del numero richiede dai 3 ai 7 giorni lavorativi, e il credito residuo può essere trasferito entro 8 giorni. Intanto, se resti senza credito, continui comunque a chiamare e navigare fino a 48 ore, senza interruzioni.

Infine, l’attivazione è davvero rapida: puoi farti identificare dal corriere oppure usare SPID o video registrato. In ogni caso, niente file, niente stress.

In breve: se vuoi più giga, meno grattacapi e un’offerta chiara, questa proposta Vodafone potrebbe fare al caso tuo.