1Mobile: Speed 5G 150 Limited Edition, la nuova tariffa con giga e prezzo bloccato

Tra i gestori virtuali più attivi del momento, 1Mobile si distingue per offerte trasparenti e competitive. L’ultima novità si chiama Speed 5G 150 Limited Edition, una promozione che combina un prezzo accessibile con la potenza della rete Vodafone, su cui il gestore si appoggia.

La tariffa include minuti illimitati verso tutti, 50 SMS e 150 giga in 5G per navigare ad alta velocità, con un costo promozionale di 5€ per il primo mese. Dal secondo mese in poi, il prezzo diventa 6,99€ al mese, mantenendo la promessa del “per sempre” che caratterizza le offerte più stabili del settore.

La Speed 5G 150 Limited Edition è dedicata a chi sceglie di portare il proprio numero in 1Mobile, senza restrizioni sull’operatore di provenienza. Una scelta inclusiva che permette a chiunque di accedere al piano, indipendentemente dal gestore attuale. Tutto quindi potrebbe diventare ottimale per chi stava cercando un nuovo provider pieno di contenuti.

Attivazione con SPID e SIM gratuita per chi effettua la portabilità verso 1Mobile

Uno dei vantaggi più significativi di questa offerta è la procedura di attivazione semplificata tramite SPID, che consente di completare tutto online in pochi minuti, in modo sicuro e senza documentazione cartacea.

Chi effettua la portabilità del numero riceve la SIM gratuitamente, mentre chi preferisce attivare un nuovo numeropuò farlo pagando un contributo simbolico di 5€. Inoltre, il costo di attivazione è completamente gratuito, un dettaglio che rende la promozione ancora più conveniente per chi desidera passare a 1Mobile senza spese aggiuntive.

Grazie alla copertura garantita dalla rete Vodafone, alla disponibilità del 5G e a un piano tariffario stabile nel tempo, Speed 5G 150 Limited Edition rappresenta una soluzione ideale per chi cerca una connessione veloce, affidabile e dal costo contenuto. Con 1Mobile dunque ci si può assicurare tutto ciò che i grandi gestori da sempre offrono. Non bisogna perdere altro tempo: valutate questa promo prima che sia tardi.