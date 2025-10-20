Lyca Mobile: 150 GB in 5G e due mesi gratis, la promozione che sorprende tutti

È risaputo che nel mondo dei gestori mobili attualmente i virtuali riescono a ritagliarsi uno spazio particolare e tra questi ancor di più ce n’è uno: Lyca Mobile. L’azienda continua a proporre soluzioni aggressive in termini di prezzo e quantità di dati. La nuova soluzione mobile di oggi costa solo 5,99€ al mese e ne è la prova: una tariffa pensata per chi desidera tanti giga, servizi illimitati e soprattutto nessun aumento nel tempo, con la garanzia di un costo bloccato per sempre.

La promozione include 150 GB al mese con 5G gratuito, un dettaglio importante che consente di navigare ad alta velocità nelle aree già coperte dalla rete di nuova generazione. Non mancano minuti e SMS illimitati verso tutti i gestori nazionali, rendendo l’offerta completa e adatta a ogni esigenza d’uso, sia lavorativa che personale.

Due mesi in omaggio e attivazione aperta a tutti

Per rendere la proposta ancora più interessante, Lyca Mobile ha deciso di regalare due mesi gratuiti a chi attiva la nuova promozione. Un’iniziativa che consente di testare il servizio e la qualità della rete senza spese aggiuntive nei primi rinnovi, rafforzando il valore complessivo del piano.

Altro elemento distintivo è l’assenza di vincoli legati all’operatore di provenienza. L’offerta può infatti essere attivata da chiunque, sia che si provenga da un altro gestore sia che si richieda una nuova SIM Lyca Mobile. Questa apertura universale semplifica il passaggio e conferma la volontà dell’operatore di allargare la propria base utenti puntando su convenienza e accessibilità.

Con un prezzo contenuto, un pacchetto completo di servizi illimitati e 150 giga in 5G, la nuova offerta Lyca Mobile si colloca tra le più competitive del momento, rappresentando una valida alternativa per chi cerca una tariffa stabile e generosa.