Lyca Mobile, ancora 150GB in 5G: la promo resiste e convince con un super prezzo

Lyca Mobile introduce una promozione che combina tanti giga, 5G incluso e un prezzo fisso nel tempo. La nuova offerta prevede 150 giga al mese, minuti illimitati e SMS senza limiti, con un canone di 5,99 € e un bonus di due mesi gratuiti per chi sceglie di attivarla.

I dettagli della promozione di Lyca Mobile sono ciò che interessa

L’offerta, come tanti già ben sanno, include al suo interno 150 giga di traffico dati ogni mese. Nessun problema per quanto concerne la qualità di rete dato che c’è il 5G senza costi aggiuntivi, accompagnato da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e SMS illimitati. La velocità 5G è disponibile su dispositivi compatibili e nelle aree coperte dal servizio, offrendo connessioni rapide e stabili per navigazione, streaming e videochiamate.

Attivazione aperta a tutti, Lyca non lascia nessuno fuori

La promozione può essere attivata da chiunque, indipendentemente dall’operatore di provenienza. Non ci sono vincoli di portabilità o restrizioni, rendendo l’offerta accessibile sia a chi vuole mantenere il proprio numero sia a chi desidera attivarne uno nuovo.

Uno degli elementi più interessanti è il bonus di due mesi omaggio, che consente di iniziare a utilizzare il servizio senza sostenere il costo del canone nei primi due rinnovi, offrendo così la possibilità di testare la qualità della rete e dei servizi Lyca Mobile senza spese immediate.

Prezzo bloccato e condizioni trasparenti: Lyca domina per questo motivo

Il canone mensile di 5,99 € è garantito per sempre, senza aumenti futuri o costi nascosti. Questa stabilità di prezzo, unita alla generosa quantità di dati e all’inclusione del 5G, rende la proposta di Lyca Mobile particolarmente competitiva nel mercato delle tariffe mobili low cost.

Con questa iniziativa, Lyca Mobile punta ad ampliare la propria base clienti offrendo ampia disponibilità di dati, servizi illimitati e un prezzo conveniente, confermando la propria strategia di unire convenienza e semplicità.