Lycamobile, le promozioni telefoniche disponibili per il mese di ottobre

Tutte le promozioni telefoniche offerte da Lycamobile agli utenti durante il mese di ottobre del 2025

scritto da Federica Iazzi
Le offerte di Lycamobile per il mese di ottobre

Lycamobile è tra gli operatori telefonici virtuali più performanti per quanto riguarda soprattutto le chiamate internazionali. Il gestore è conosciuto principalmente per offrire ai propri clienti, chiamate internazionali economiche e roaming UE incluso. La qualità dei suoi servizi è davvero ottima, e si può scegliere tra i piani nazionali e i piani internazionali, sempre a prezzi accessibili per tutti.

Lycamobile, i migliori piani nazionali di ottobre

I piani nazionali pensati da Lycamobile per i propri clienti sono numerosi e alcuni includono anche la tecnologia 5G. La prima tariffa da prendere in considerazione per i piani nazionali, e anche la più economica, è Lyca 5G 150, con cui si ricevono 150 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti e SMS illimitati e 10.5 giga di UE roaming. Il prezzo è di soli 7,99 € al mese.

Se gli utenti hanno bisogno di navigare di più, l’operatore mette a disposizione Lyca 5G 200, Con 200 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti e SMS illimitati e 13 giga di UE roaming, a 9,99 € al mese. Ma i piani tariffari di Lycamobile sono anche inclusivi, perché l’operatore mette a disposizione un’offerta esclusivamente per le persone con disabilità. La tariffa in questione si chiama  Lyca 5G 250 DSB, e include 250 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti e SMS illimitati e 15.5 giga di UE roaming, a soli 5,99 € al mese.

Lycamobile, i migliori brani internazionali del mese di ottobre

Per quanto riguarda invece i piani tariffari internazionali, Lycamobile offre ai propri utenti i seguenti. Il primo piano Lyca Globe 5G, disponibile con 100 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati e 200 SMS verso i numeri nazionali, 500 minuti internazionali verso il gruppo uno e 40 minuti internazionali verso il gruppo due. Il prezzo è di 9,99 € al mese.

Un’altra tariffa molto simile è Lyca Globe Plus 5G, che mette a disposizione minuti illimitati e 200 SMS verso i numeri nazionali, 500 minuti verso i paesi del gruppo uno e 100 minuti verso i paesi del gruppo due, a soli 11,99 € al mese.

