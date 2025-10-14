Lycamobile, le promozioni telefoniche disponibili per il mese di ottobre

Lycamobile è tra gli operatori telefonici virtuali più performanti per quanto riguarda soprattutto le chiamate internazionali. Il gestore è conosciuto principalmente per offrire ai propri clienti, chiamate internazionali economiche e roaming UE incluso. La qualità dei suoi servizi è davvero ottima, e si può scegliere tra i piani nazionali e i piani internazionali, sempre a prezzi accessibili per tutti.

Lycamobile, i migliori piani nazionali di ottobre

I piani nazionali pensati da Lycamobile per i propri clienti sono numerosi e alcuni includono anche la tecnologia 5G. La prima tariffa da prendere in considerazione per i piani nazionali, e anche la più economica, è Lyca 5G 150, con cui si ricevono 150 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti e SMS illimitati e 10.5 giga di UE roaming. Il prezzo è di soli 7,99 € al mese.

Se gli utenti hanno bisogno di navigare di più, l’operatore mette a disposizione Lyca 5G 200, Con 200 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti e SMS illimitati e 13 giga di UE roaming, a 9,99 € al mese. Ma i piani tariffari di Lycamobile sono anche inclusivi, perché l’operatore mette a disposizione un’offerta esclusivamente per le persone con disabilità. La tariffa in questione si chiama Lyca 5G 250 DSB, e include 250 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti e SMS illimitati e 15.5 giga di UE roaming, a soli 5,99 € al mese.

Lycamobile, i migliori brani internazionali del mese di ottobre

Per quanto riguarda invece i piani tariffari internazionali, Lycamobile offre ai propri utenti i seguenti. Il primo piano Lyca Globe 5G, disponibile con 100 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati e 200 SMS verso i numeri nazionali, 500 minuti internazionali verso il gruppo uno e 40 minuti internazionali verso il gruppo due. Il prezzo è di 9,99 € al mese.

Un’altra tariffa molto simile è Lyca Globe Plus 5G, che mette a disposizione minuti illimitati e 200 SMS verso i numeri nazionali, 500 minuti verso i paesi del gruppo uno e 100 minuti verso i paesi del gruppo due, a soli 11,99 € al mese.