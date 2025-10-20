Ad
Google rinnova la Fotocamera Pixel 10.1

L’app Fotocamera Pixel di Google si aggiorna con Material 3 Expressive

scritto da Ilenia Violante
Google ha avviato la distribuzione dell’aggiornamento Fotocamera Pixel 10.1, già incluso nel Pixel 10 al momento del lancio e ora in arrivo anche sui modelli precedenti. Il nuovo update rappresenta un’evoluzione estetica e funzionale dell’app, ispirata al linguaggio Material 3 Expressive. L’obiettivo? Rendere l’esperienza d’uso più armoniosa e moderna.

Il tasto di scatto è ora un cerchio pieno circondato da un anello trasparente, mentre i comandi laterali assumono una forma squadrata e arrotondata per garantire maggiore coerenza visiva. L’anteprima dell’ultima foto scattata presenta una nuova animazione, e i controlli di zoom vengono migliorati con font più leggibili. Nelle impostazioni, i pulsanti inattivi assumono anch’essi la forma quadrata arrotondata, mentre quelli attivi restano circolari.

Google ottimizza le prestazioni: nuovi controlli e funzioni avanzate

Una modifica importante riguarda il pulsante “Altre impostazioni”, ora spostato nella parte superiore destra e sostituito da un’icona con tre puntini. Tutto il design riflette la volontà di Google di semplificare l’interfaccia mantenendo un aspetto elegante e accessibile, adatto anche a chi utilizza il telefono per fotografie normali o professionali.

Oltre all’aspetto grafico, otocamera Pixel 10.1 introduce una gestione più intelligente delle impostazioni. La nuova sezione “Impostazioni fotocamera” adotta i containers Material 3 Expressive, che organizzano le preferenze in categorie chiare come Generale, Composizione, Foto e Video. In questa versione debutta anche la funzione “Optimize FPS”, in grado di regolare automaticamente i fotogrammi al secondo da 60 a 30 in base alla scena per ottenere video più fluidi e con un consumo energetico ridotto.

Gli utenti dei Pixel 10, 9 e 8 Pro potranno così beneficiare di una registrazione più stabile e naturale. Invece le sezioni dedicate a fotografia e composizione includono miglioramenti per l’Ultra HDR, i volti frequenti, la modalità astrofotografia e l’uso di selfie speculari. Non mancano funzioni specifiche per la fotografia subacquea, introdotte nei modelli più recenti. L’aggiornamento è in distribuzione sul Play Store, con un peso di circa 1,47 GB, ma può essere installato anche manualmente per gli utenti più esperti.

Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !