Google rinnova la Fotocamera Pixel 10.1

Google ha avviato la distribuzione dell’aggiornamento Fotocamera Pixel 10.1, già incluso nel Pixel 10 al momento del lancio e ora in arrivo anche sui modelli precedenti. Il nuovo update rappresenta un’evoluzione estetica e funzionale dell’app, ispirata al linguaggio Material 3 Expressive. L’obiettivo? Rendere l’esperienza d’uso più armoniosa e moderna.

Il tasto di scatto è ora un cerchio pieno circondato da un anello trasparente, mentre i comandi laterali assumono una forma squadrata e arrotondata per garantire maggiore coerenza visiva. L’anteprima dell’ultima foto scattata presenta una nuova animazione, e i controlli di zoom vengono migliorati con font più leggibili. Nelle impostazioni, i pulsanti inattivi assumono anch’essi la forma quadrata arrotondata, mentre quelli attivi restano circolari.

Google ottimizza le prestazioni: nuovi controlli e funzioni avanzate

Una modifica importante riguarda il pulsante “Altre impostazioni”, ora spostato nella parte superiore destra e sostituito da un’icona con tre puntini. Tutto il design riflette la volontà di Google di semplificare l’interfaccia mantenendo un aspetto elegante e accessibile, adatto anche a chi utilizza il telefono per fotografie normali o professionali.

Oltre all’aspetto grafico, otocamera Pixel 10.1 introduce una gestione più intelligente delle impostazioni. La nuova sezione “Impostazioni fotocamera” adotta i containers Material 3 Expressive, che organizzano le preferenze in categorie chiare come Generale, Composizione, Foto e Video. In questa versione debutta anche la funzione “Optimize FPS”, in grado di regolare automaticamente i fotogrammi al secondo da 60 a 30 in base alla scena per ottenere video più fluidi e con un consumo energetico ridotto.

Gli utenti dei Pixel 10, 9 e 8 Pro potranno così beneficiare di una registrazione più stabile e naturale. Invece le sezioni dedicate a fotografia e composizione includono miglioramenti per l’Ultra HDR, i volti frequenti, la modalità astrofotografia e l’uso di selfie speculari. Non mancano funzioni specifiche per la fotografia subacquea, introdotte nei modelli più recenti. L’aggiornamento è in distribuzione sul Play Store, con un peso di circa 1,47 GB, ma può essere installato anche manualmente per gli utenti più esperti.