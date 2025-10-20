Optima: Super Mobile Smart, l’offerta da 4,95€ che conquista sempre più utenti

Tra le proposte più competitive del mercato mobile spicca la Super Mobile Smart di Optima, un’offerta che unisce convenienza, semplicità e riconoscimento da parte dei consumatori. Con un costo mensile di soli 4,95€, il piano offre 100 giga in 4G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, mantenendo un equilibrio perfetto tra prezzo e contenuti.

La promozione è valida per tutti, senza vincoli legati all’operatore di provenienza, e può essere attivata sia da chi sceglie un nuovo numero sia da chi decide di effettuare la portabilità. Al momento della sottoscrizione è previsto un contributo di 9,90€ per la SIM, scontato rispetto ai tradizionali 19,90€, mentre la spedizione è gratuita. Il costo iniziale complessivo, quindi, ammonta a 14,85€, comprensivo del primo mese di utilizzo. Questo gestore è riuscito a farsi una grande reputazione negli ultimi anni e la sua continuità non è altro che un modo per dimostrare la sua grande forza.

Bonus e riconoscimenti per un servizio in crescita

Optima punta anche sul passaparola: chi sceglie di portare un amico riceverà una ricarica omaggio da 5€, e lo stesso bonus verrà riconosciuto anche alla persona invitata. Un’iniziativa che incoraggia la condivisione e premia la fiducia degli utenti.

Un altro elemento distintivo è il riconoscimento ottenuto a livello nazionale: Super Mobile Smart è stato eletto “Prodotto dell’Anno 2025” nella categoria Servizi Telecomunicazioni Mobile, grazie a una ricerca condotta da Circana su un’ampia base di consumatori. Questo risultato testimonia la soddisfazione del pubblico per un’offerta che riesce a coniugare prezzo contenuto, affidabilità del servizio e chiarezza contrattuale.

Con un pacchetto completo, una rete solida e un prezzo inferiore ai 5 euro mensili, Super Mobile Smart rappresenta una delle soluzioni più convenienti e riconosciute nel panorama dei gestori virtuali italiani. Al momento sono tanti gli utenti che chiesto informazioni a riguardo, con il sito di Optima che è sempre disponibile per ogni tipo di chiarimento.