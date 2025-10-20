Italiani e smartphone: compagno di vita o custode dei ricordi

Dobbiamo parlare di quella cosa che probabilmente stai tenendo in mano proprio in questo momento, o che è appoggiata a pochi centimetri da te. Sì, il tuo smartphone. Siamo onesti, definirlo un “dispositivo elettronico” è riduttivo. È il nostro prolungamento, la nostra memoria esterna, e a quanto pare, anche il nostro compagno emotivo.

Lo smartphone come estensione di sé: tra sicurezza e memoria digitale

Se pensavi di essere l’unico a portarti il telefono in giro per casa come fosse un cagnolino fedele, tranquillizzati. Non sei solo. Una recente indagine condotta da SWG per Swappie – che si occupa di dare nuova vita agli iPhone – ha svelato una verità lampante: per noi italiani, il telefono ha smesso di essere solo uno strumento e si è trasformato in una vera e propria parte di noi.

I dati sono quasi esilaranti, se non fossero così veri: il 71% di noi se lo porta appresso quando si sposta da una stanza all’altra. E non è solo abitudine; per un buon 34% degli intervistati, avere lo smartphone a portata d’occhio dà una vera e propria sensazione di sicurezza. È come una coperta di Linus digitale. Non è un semplice oggetto, ma un custode della nostra identità, capace di raccontare chi siamo, dove siamo stati e con chi abbiamo riso o pianto. Elena Garbujo di Swappie Italia lo ha definito benissimo: è una relazione identitaria.

Ed è proprio questa dimensione emotiva a renderlo così insostituibile. Più della metà di noi associa gli smartphone che ha posseduto a esperienze di vita cruciali: quel viaggio indimenticabile, l’inizio di una storia d’amore, un momento personale superato. Sono scrigni digitali pieni di foto, messaggi e tracce che ci legano al nostro passato. Quando è stata l’ultima volta che hai sfogliato le foto di un vecchio telefono? Ecco.

Non stupisce, quindi, che il distacco sia così difficile. Solo due italiani su cinque riescono a cambiare telefono senza pensarci troppo. Per la maggior parte, l’idea di cedere il vecchio modello è accompagnata da una sottile malinconia o dalla paura di perdere qualcosa di essenziale. E cosa facciamo, allora? Lo mettiamo nel famoso “cassetto dei telefoni”, vero? Circa otto persone su dieci conservano i vecchi dispositivi, non per un futuro utilizzo pratico, ma proprio per quel valore affettivo, per quel legame che non riusciamo a recidere.

Quando finalmente ci decidiamo a disfarci del nostro vecchio amico digitale, la fiducia diventa cruciale. Il 60% degli intervistati vuole essere sicuro che chi ritira il telefono non solo cancelli i dati (il minimo indispensabile), ma rispetti anche il valore affettivo che quell’oggetto porta con sé. Vogliamo sentirci sicuri che i nostri ricordi non andranno dispersi.

Eppure, questa dimensione sentimentale si scontra con una sfida molto seria: la sostenibilità. Tutti quei telefoni abbandonati nei cassetti si trasformano in un gigantesco problema di rifiuti elettronici. Nonostante ben il 73% degli italiani riconosca l’importanza di essere più responsabili verso l’ambiente, meno di una persona su quattro agisce concretamente per ridurre il proprio impatto.

Insomma, il nostro smartphone è un groviglio di contraddizioni: è il custode fedele dei nostri momenti più belli, il nostro porto sicuro contro la solitudine, ma è anche il metro di misura della nostra (spesso latitante) responsabilità ambientale. Un piccolo oggetto, a cui diamo fin troppo peso, che finisce per raccontare sia la nostra storia personale che le nostre scelte più grandi, quelle che riguardano l’intero pianeta. È ora di iniziare a trattarlo con l’affetto e il rispetto che merita, anche quando arriva il momento di salutarlo.