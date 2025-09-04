Pixel Watch

Google continua la sua strategia di uniformare il design delle proprie applicazioni introducendo il Material 3 Expressive in sempre più prodotti. Dopo Google Drive, Foto e diverse app di sistema su Android, ora tocca alla companion app dei Pixel Watch, lo strumento che consente di accoppiare, configurare e personalizzare gli smartwatch Made by Google. L’aggiornamento porta con sé un’interfaccia rivista, animazioni più fluide e un’esperienza d’uso che punta a essere più coerente con il resto dell’ecosistema.

Un redesign che cambia volto all’app Pixel Watch

Con il rollout della versione 4.0, la companion app dei Pixel Watch lascia alle spalle la precedente 3.5 e adotta i principi estetici del Material 3 Expressive. Il cambiamento è evidente fin dal primo avvio: i colori dinamici giocano un ruolo centrale, adattandosi al tema scelto sullo smartphone e creando un look personalizzato e uniforme.

Le varie voci delle impostazioni non sono più presentate in semplici elenchi, ma organizzate in tessere con bordi curvi e spigoli definiti, una delle firme visive del nuovo corso grafico di Google. Anche pulsanti, slider, interruttori e indicatori di avanzamento ricevono un aggiornamento stilistico, con maggiore attenzione alla leggibilità e alla coerenza visiva.

Il tutto è arricchito da animazioni più morbide e fluide, che contribuiscono a dare la sensazione di un’app moderna e integrata. A livello di funzionalità, però, non ci sono cambiamenti: la companion app continua a offrire le stesse opzioni disponibili in passato.

Cosa permette di fare la companion app dei Pixel Watch

La companion app è il centro di controllo per gli smartwatch Pixel. È indispensabile per:

Accoppiare il Pixel Watch allo smartphone Android.

Personalizzare i quadranti, scegliendo tra le diverse opzioni disponibili o scaricandone di nuove.

Gestire le schede e le notifiche, decidendo cosa mostrare sul polso.

Installare e aggiornare le app compatibili, comprese quelle legate a fitness, salute e produttività.

Accedere alle impostazioni avanzate, come la gestione delle connessioni, le preferenze di Google Assistant o le opzioni legate al benessere digitale.

Con l’aggiornamento alla versione 4.0, tutte queste operazioni rimangono invariate, ma vengono incorniciate da un’interfaccia più chiara e coerente con quella delle altre app Google su Android.

Perché il Material 3 Expressive è importante

Il Material 3 Expressive rappresenta l’evoluzione del linguaggio grafico di Google, pensato per unificare l’esperienza visiva su smartphone, tablet, smartwatch e persino dispositivi desktop. L’idea è quella di offrire un’interfaccia che non sia solo funzionale, ma anche dinamica, personalizzabile e riconoscibile.

L’arrivo di questo design nella companion app dei Pixel Watch non è quindi un semplice aggiornamento estetico, ma parte di una strategia più ampia per rafforzare la coesione dell’ecosistema Pixel. In questo modo, un utente che passa da Pixel Phone a Pixel Tablet o Pixel Watch percepisce continuità nell’esperienza d’uso.

Come scaricare o aggiornare l’app

La nuova versione è in rollout graduale attraverso il Google Play Store. Per aggiornare è sufficiente aprire la pagina dell’app Pixel Watch e selezionare “Aggiorna”. Chi non ha mai installato l’app potrà invece cliccare su “Installa” per scaricarla sul proprio dispositivo Android.