Gemini Nano disattivato quando si sblocca il bootloader

La diffusione dell’intelligenza artificiale sui dispositivi mobili ha trasformato profondamente il modo in cui gli utenti interagiscono con i propri smartphone. A tal proposito, Gemini Nano si è imposta come uno degli strumenti più innovativi di Google, capace di elaborare direttamente sul dispositivo operazioni complesse. Come, ad esempio, la sintesi vocale, la generazione automatica di testi e la correzione intelligente, senza necessitare di una connessione internet costante. La sua integrazione nell’app AICore di Android ha reso possibile sfruttare tali funzionalità con maggiore velocità e privacy.

Gemini Nano: ecco perché vengono disattivate le sue funzioni

Riguardo l’esperienza AI sui dispositivi Pixel, però, è emerso un dettaglio tecnico evidenziato da molti utenti. Quest’ultimi hanno notato che sbloccare il bootloader di uno smartphone di Google comporta la disattivazione immediata di tutte le funzioni gestite da Gemini Nano. Ciò significa che, chi desidera mantenere pienamente operative le funzioni intelligenti del proprio smartphone Pixel, deve valutare attentamente le conseguenze dello sblocco del bootloader.

Si tratta di una conseguenza che ora è stata finalmente confermata dall’azienda di Mountain View. Il bootloader è il componente del sistema operativo che controlla l’avvio del dispositivo. Quest’ultimo, se modificato, permette di installare versioni personalizzate di Android o ottenere privilegi di controllo più avanzati.

Il chiarimento è emerso indirettamente dalla documentazione ufficiale dell’API ML Kit Gen. La piattaforma dedicata agli sviluppatori per integrare strumenti intelligenti nelle proprie applicazioni. Nella sezione sulla gestione degli errori, Google specifica che qualsiasi tentativo di utilizzare l’API su un dispositivo con bootloader sbloccato restituirà un errore. E che le funzionalità di Gemini Nano non saranno disponibili. In pratica, tutte le app che si affidano alla AI locale smettono di funzionare correttamente se il dispositivo è stato modificato, senza possibilità di aggirare il blocco tramite impostazioni o aggiornamenti software.

La decisione, pur non motivata esplicitamente da Google, può essere letta come una misura di sicurezza dei dati e protezione della proprietà intellettuale. Un dispositivo con bootloader sbloccato è più vulnerabile a manomissioni e, di conseguenza, all’esecuzione non autorizzata di modelli AI proprietari.