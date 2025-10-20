Android Auto 15.2: problemi ai “Quick Controls”, media e navigazione bloccati per molti utenti

Android Auto

Il nuovo aggiornamento di Android Auto, arrivato alla versione 15.2, sta causando gravi disagi a numerosi utenti in tutto il mondo. Diversi report segnalano infatti un malfunzionamento dei “Quick Controls”, ovvero i comandi rapidi per la gestione della musica e della navigazione direttamente dalla barra principale. Una funzione tanto piccola quanto essenziale, oggi di fatto inutilizzabile per molti automobilisti.

I “Quick Controls” smettono di funzionare

I Quick Controls sono uno degli elementi più amati dell’interfaccia di Android Auto: un piccolo widget nella taskbar che consente di controllare la riproduzione musicale o seguire le istruzioni di Maps anche mentre si utilizza un’altra app. Un’idea semplice ma estremamente pratica, nata per ridurre al minimo le distrazioni alla guida.

Con la versione 15.2, però, molti utenti segnalano che il pulsante per riattivarli dalle impostazioni non produce più alcun effetto. Il problema sembra concentrarsi soprattutto sui display in orientamento verticale – come quelli presenti su numerosi veicoli di nuova generazione (Tesla Model 3, Volvo, Ford Mustang Mach-E e altri) – dove i controlli rapidi non vengono più visualizzati correttamente nella barra inferiore.

Il risultato? Niente pulsanti per gestire musica o navigazione, costringendo gli utenti a tornare manualmente all’app principale (Spotify, YouTube Music, Google Maps, ecc.) ogni volta che desiderano interagire con l’audio o verificare il percorso.

Android Auto 15.2: un aggiornamento con troppi effetti collaterali

Il bug è apparso per la prima volta a fine settembre, quando il rollout di Android Auto 15.2 ha raggiunto il canale stabile. Inizialmente si pensava a un’anomalia limitata, ma nel giro di pochi giorni i thread su Reddit e sui forum di supporto Google si sono moltiplicati, con centinaia di testimonianze da parte di utenti di tutto il mondo. Alcuni hanno tentato le classiche soluzioni d’emergenza:

reinstallare Android Auto;

svuotare cache e dati dell’app;

forzare la rotazione orizzontale dello schermo;

ripristinare le impostazioni di fabbrica del sistema infotainment.

Nessuno di questi metodi, tuttavia, sembra risolvere il problema. I Quick Controls risultano ancora non operativi, anche dopo il riavvio del sistema. L’assenza di comunicazioni ufficiali da parte di Google lascia aperte due ipotesi.

Da un lato, si potrebbe trattare di un bug accidentale introdotto con Android Auto 15.2, che verrà corretto con una patch nelle prossime settimane.

Dall’altro, non è escluso che l’azienda stia progressivamente rimuovendo la funzione, in vista di una nuova interfaccia di controllo multimediale integrata nel sistema, più simile a quella presente su Android Automotive OS.

Un indizio in tal senso è che la barra principale, in molte build recenti, è già stata ripensata per ospitare scorciatoie dinamiche e pulsanti contestuali alle app più utilizzate, riducendo lo spazio disponibile per i controlli rapidi tradizionali. Tuttavia, il fatto che il problema colpisca solo alcuni formati di display (e non tutti) fa pensare a un errore tecnico e non a una scelta deliberata.

Sicurezza e praticità: perché i Quick Controls sono importanti

Molti utenti sottolineano che i Quick Controls non sono soltanto una questione di comodità, ma anche di sicurezza. Poter regolare la musica o controllare la navigazione senza cambiare schermata riduce al minimo la distrazione e mantiene l’attenzione del guidatore sulla strada.