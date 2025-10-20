Chrome si aggiorna: ora Gemini riassume qualsiasi pagina in un secondo

Chrome

Google Chrome per Android si arricchisce di una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale di Gemini, pensata per rendere la navigazione ancora più immediata e produttiva. Dopo i primi test limitati avviati a settembre, la funzione “Summarize page” è ora in fase di rilascio graduale e permette di ottenere in pochi istanti un riassunto completo di qualsiasi pagina web, direttamente dal browser.

Gemini diventa parte integrante di Chrome

L’integrazione avviene all’interno del pannello di Gemini accessibile da Chrome per Android. Aprendo l’assistente, gli utenti troveranno ora tre pulsanti principali:

Share screen with Live, per condividere ciò che si vede;

Ask about page, per porre domande sul contenuto;

Summarize page, la novità di questo aggiornamento.

Toccando quest’ultimo, parte un’animazione fluida con le tipiche onde colorate di Google — rosse, gialle, verdi e blu — seguita dalla generazione istantanea di un riassunto sintetico realizzato dal modello Gemini 2.5 Flash. Il risultato compare in una finestra fluttuante sopra la pagina, consultabile senza abbandonare la navigazione. Da lì è possibile espandere il testo, porre domande di approfondimento o aprire l’anteprima completa in una nuova scheda di Gemini.

Il modello Gemini 2.5 Flash dietro la funzione

La tecnologia alla base di “Summarize page” è affidata al modello Gemini 2.5 Flash, la versione più leggera e veloce dell’AI di Google, progettata per fornire risposte concise, rapide e contestuali. Indipendentemente dal modello impostato manualmente nell’app Gemini, Chrome utilizza automaticamente Flash per questa funzione, garantendo tempi di risposta di appena un paio di secondi e un consumo ridotto di risorse — un dettaglio importante per gli utenti mobile.

Grazie a un recente aggiornamento, Gemini non è più limitato alla sola porzione visibile dello schermo: ora può analizzare l’intera pagina web, riconoscendo testo, immagini e strutture HTML per costruire un riassunto coerente e completo.

Un alleato per la lettura rapida e la produttività

La nuova funzione punta a ridurre drasticamente i tempi di lettura, specialmente su smartphone, dove scorrere lunghi articoli o documenti può risultare scomodo. In un solo tap, Gemini è in grado di sintetizzare contenuti complessi — come articoli di giornale, paper accademici o schede tecniche — fornendo un quadro immediato delle informazioni principali. Oltre alla comodità, l’obiettivo di Google è chiaro: trasformare Chrome in un browser realmente intelligente, in grado non solo di visualizzare contenuti ma anche di interpretarli e spiegarli.