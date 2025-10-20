Nothing Phone (3a) Lite: trapelano nuovi dettagli su memoria e colori del prossimo entry-level

Nothing Phone (3a) series

Dopo il successo dei modelli Nothing Phone (3a) e (3a) Pro, l’azienda di Carl Pei sembra pronta a espandere la gamma con una versione più accessibile. Si chiamerà Nothing Phone (3a) Lite e, secondo le ultime indiscrezioni, punterà a offrire l’esperienza distintiva del marchio londinese in una fascia di prezzo più bassa, senza rinunciare al design iconico e alla filosofia “trasparente” di Nothing.

Un modello “Lite” per conquistare la fascia media

Le prime voci sul nuovo dispositivo sono emerse poche settimane fa, ma ora iniziano a delinearsi specifiche più concrete, in particolare sul fronte memoria e colori. Secondo fonti vicine alla catena di distribuzione asiatica, il Nothing Phone (3a) Lite arriverà in una configurazione base da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, con possibilità, non ancora confermata, di varianti con maggiore capacità di storage.

Sul piano estetico, Nothing dovrebbe mantenere la tradizionale cura per i materiali e il design, ma con una scelta cromatica più sobria: due versioni principali, bianca e nera, entrambe caratterizzate dal tipico pannello posteriore traslucido con sistema Glyph, anche se in una versione semplificata per contenere i costi.

Cosa aspettarsi da Nothing Phone (3a) Lite

Sebbene l’azienda non abbia ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, l’approccio “Lite” lascia intuire un compromesso tra prestazioni e prezzo. È probabile che il dispositivo adotti un processore Snapdragon della serie 6 o 7, mantenendo così un equilibrio tra efficienza energetica e fluidità generale. Anche il display AMOLED a 120 Hz potrebbe essere confermato, ma con luminosità e frequenza di campionamento leggermente inferiori rispetto ai modelli superiori.

Per riferimento, il Nothing Phone (3a) monta uno schermo Flexible AMOLED da 6,77 pollici, chip Snapdragon 7s Gen 3, fino a 12 GB di RAM e 50 MP tripla fotocamera. È plausibile che la versione Lite mantenga almeno una parte di questo setup, sacrificando il teleobiettivo o alcune funzioni AI di imaging per contenere il prezzo di lancio.

Lancio previsto entro fine 2025

Le fonti parlano di un debutto entro la fine del 2025, probabilmente inizialmente riservato ai mercati asiatici e al Regno Unito, con successiva espansione globale. Il prezzo dovrebbe posizionarsi ben al di sotto dei 400 euro, andando così a competere direttamente con modelli come il Pixel 9a, il Redmi Note 14 Pro e il OnePlus Nord 5.

Carl Pei, da sempre attento al posizionamento strategico dei suoi prodotti, potrebbe così completare l’offerta di Nothing con una proposta che unisca design ricercato, software pulito e accessibilità — una mossa chiave per rafforzare la presenza del brand anche nei mercati emergenti.