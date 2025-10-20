WhatsApp lancia la prenotazione degli username, ecco cosa cambia per la privacy

WhatsApp sta lavorando incessantemente sulla sicurezza della propria piattaforma, per cercare di proteggere quanto più possibile la privacy di ciascun utente. In un momento in cui WhatsApp viene bombardato da truffe e pubblicità aggressive, che utilizzano l’applicazione proprio come veicolo, è molto importante basarsi su strumenti efficaci per cercare di attenuare questi problemi.

Come già hanno fatto alcune piattaforme prima di lei, ora anche WhatsApp sta lavorando per l’introduzione degli username, che andranno a sostituire i numeri di telefono. Si tratta di una mossa strategica per la privacy degli utenti. D’ora in poi soprattutto in contesti come i gruppi con tante persone, si potrà decidere di fornire un nome utente, e non più il numero di telefono personale.

WhatsApp permetterà agli utenti di prenotare gli username

Scegliendo di utilizzare e fornire ad altri contatti li username al posto del proprio numero di telefono, si sceglie anche di proteggere la privacy, in questo modo soprattutto i contatti sconosciuti non potranno in alcun modo conoscere i numeri di telefono. Di conseguenza, non potranno utilizzarli per fini poco leciti o semplicemente fastidiosi.

Ovviamente gli username dovranno essere unici e non ripetibili, cosa che potrebbe causare un po’ di disagio soprattutto all’inizio e per quanto riguarda gli omonimi. Ma WhatsApp ha pensato anche a questo, poiché permetterà agli utenti di prenotare con largo anticipo il proprio nome utente, evitando così di avere dei problemi al momento della scelta effettuata durante il lancio della funzione. Il nome utente verrà scelto in base a dei criteri ben precisi. Ad esempio, non si potranno superare i 30 caratteri, e non si potranno utilizzare dei punti all’inizio e alla fine della parola.

Quando verrà finalmente lanciata questa funzione, la privacy degli utenti potrà essere protetta nei migliori dei modi, dunque si consiglia di non fornire più il proprio numero di telefono, ma di utilizzare direttamente gli username.