Chrome per Android cambia radicalmente: arriva la vera modalità desktop, finalmente

Chrome

Google si prepara a rivoluzionare l’esperienza di Chrome su Android, trasformando il browser mobile in una vera e propria app da computer quando lo smartphone viene collegato a un monitor esterno. Un passo che segna l’inizio della “nuova era desktop” per Android, destinata a colmare finalmente il divario con la modalità DeX di Samsung.

Un Android sempre più vicino a un PC

Finora, collegare un telefono Android a uno schermo esterno significava ottenere un’immagine ingrandita ma non realmente ottimizzata, con una navigazione a metà tra quella mobile e quella desktop. Chi cercava di lavorare da smartphone doveva fare i conti con siti deformati, layout non adattivi e un’esperienza limitata, lontana dagli standard dei sistemi desktop.

Ma con Chrome aggiornato e Android 16 QPR1, Google ha deciso di cambiare tutto. Secondo quanto rivelato da Mishaal Rahman su Android Authority, è in fase di test una nuova funzione che consente a Chrome di rilevare automaticamente quando è collegato a un display esterno e di richiedere la versione desktop dei siti web senza intervento manuale. In pratica, non servirà più selezionare “Sito desktop” dal menu: il browser modificherà in autonomia il suo user agent, comunicando ai siti web di trovarsi in un ambiente desktop.

Un Chrome da computer, anche su Android

Le novità non si fermano alla semplice visualizzazione. Nella nuova modalità, Chrome per Android adotta un’interfaccia in tutto e per tutto simile alla versione per PC:

barra delle schede completa,

pulsanti di minimizza, massimizza e chiudi,

menu dei preferiti e gestione finestre ottimizzata per tastiera e mouse.

Il risultato è un browser finalmente all’altezza di un contesto desktop, perfettamente integrato nella nuova Android Desktop Mode. Quest’ultima consente di aprire app in finestre ridimensionabili, gestire più applicazioni in parallelo e muoversi tra di esse con la naturalezza di un sistema operativo tradizionale.

Google segue la strada tracciata da Samsung DeX

L’esperimento non è casuale. Google ha costruito la nuova modalità desktop di Android in collaborazione con Samsung, proprio per sfruttare l’esperienza maturata con DeX. L’obiettivo è unificare il comportamento di Android su tutti i dispositivi — dai Pixel agli smartphone Galaxy, fino ai tablet — offrendo un ambiente coerente e produttivo. In questo scenario, Chrome diventa il fulcro del lavoro ibrido su Android, il primo passo verso un sistema operativo capace di adattarsi dinamicamente a contesti mobili e desktop.

Come attivare la nuova funzione

La nuova opzione è già sperimentabile nelle build recenti di Chrome Canary e Chrome Beta. Per provarla manualmente:

Aprite Chrome su Android.

Digitate nella barra degli indirizzi chrome://flags.

Cercate la voce “Request Desktop User-Agent on external displays”.

Attivatela e riavviate il browser.

Collegando il dispositivo a un monitor esterno, Chrome mostrerà automaticamente la versione desktop dei siti, offrendo una visuale completa e un comportamento identico a quello di Windows o macOS.

Un piccolo passo verso un grande Android

Quella di Chrome è una novità apparentemente marginale, ma rappresenta un tassello fondamentale nella visione di Google: rendere Android un sistema capace di trasformarsi, adattarsi e competere direttamente con i laptop. Con Android 16 QPR1 e One UI 8, l’ecosistema mobile si avvicina sempre più a un’esperienza “desktop-ready”. E se Chrome è solo il primo, presto anche le altre app di Google — come Drive, Gmail e Docs — potrebbero ricevere lo stesso trattamento.