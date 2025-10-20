Amazon da SOGNO con questo sconto speciale sullo smartphone Motorola

Arriva la promozione migliore del momento su Amazon, coinvolge il Motorola Moto G56 e apre indiscutibilmente le porte verso la fascia media della telefonia mobile, fermo restando essere una delle soluzioni migliori su cui poter fare affidamento, proprio nell’ottica di godere del massimo rapporto qualità/prezzo possibile.

Il display di questo dispositivo è forse una delle specifiche di maggiore successo, essendo un IPS LCD da 6,72 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, presenta densità di 391 ppi e un refresh rate a 120Hz, sempre con protezione Gorilla Glass 7i. Il processore è il MediaTek Dimensity 7060, octa-core che può raggiungere una frequenza di clock a 2,6GHz, sempre con 8GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna (anche se va ricordato che la ROM è espandibile con l’ausilio di una microSD fino a 2TB).

Le fotocamere installate nella parte posteriore sono davvero ottime, poiché riescono a coinvolgere gli utenti negli scatti di alto livello, essendo sostanzialmente una principale da 50 megapixel e una ultragrandangolare da 8 megapixel, raggiungendo una risoluzione da 8165 x 6124 pixel, con apertura F2.2 e dimensione del sensore di 1/1.95″.

Se volete essere sempre aggiornati sulle offerte Amazon e sui migliori codici sconto gratis, iscrivetevi subito al canale Telegram @codiciscontotech, è interamente dedicato ad Amazon.

Amazon, lo smartphone Motorola costa pochissimo oggi

Un rapporto qualità/prezzo davvero più unico che raro per tutti gli utenti, arriva la promozione sul Motorola Moto G56 che lo abba sino a un livello finale di soli 152,50 euro, contro i 269 euro previsti in origine di listino (sconto effettivo del 43%). Se volete ordinarlo, potete collegarvi qui.

Al momento attuale sono disponibili varie colorazioni per lo stesso prezzo, cosicché il consumatore possa effettivamente scegliere quella maggiormente adatta alle proprie esigenze e necessità. La spedizione è sempre gratuita e viene gestita direttamente da Amazon, così da poter accedere al prodotto entro pochissimo tempo.