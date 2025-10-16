Amazon DIMEZZA il prezzo di Samsung Galaxy S25 FE: uno sconto imperdibile

Promozione assolutamente imperdibile per tutti gli utenti che oggi vogliono poter acquistare il Samsung Galaxy S25 FE pagandolo decisamente meno rispetto al suo listino originario. La soluzione a cui ha effettivamente pensato oggi Amazon è una delle migliori in circolazione, e apre indiscutibilmente le porte verso un risparmio super, senza perdite di qualità.

Lo smartphone presenta un ampio display da 6,7 pollici di diagonale, con tecnologia Dynamic AMOLED 2X, ben 385 ppi, un refresh rate che si può spingere eventualmente fino a 120Hz, sempre mantenendo risoluzione 1080 x 2340 pixel e protezione Gorilla Glass Victus Plus. A muovere il sistema operativo, ovviamente Android 16 con personalizzazione grafica One UI 8, ci pensa direttamente il processore Samsung Exynos 2400, octa-core con frequenza di clock di 3,2GHz, che trova al suo fianco la GPU Xclipse 940, con anche 8GB di RAM e memoria ROM non espandibile.

Forte attenzione viene posta direttamente anche al comparto fotografico, con la presenza di 3 sensori nella parte posteriore, tra cui spicca la presenza di una fotocamera principale da 50 megapixel, che viene seguita a ruota da un ultragrandangolare da 12 megapixel, oltre a un teleobiettivo 3X da 8 megapixel. Anteriormente è stato posizionato un sensore da 12 megapixel, invece, con apertura F2.2.

Amazon, il prezzo è dimezzato sul Samsung Galaxy S25 FE

L’occasione per risparmiare sull’acquisto del Samsung Galaxy S25 FE è assolutamente imperdibile, per il semplice fatto che oggi l’acquisto dello smartphone può essere completato con un investimento finale di soli 769 euro, contro gli 829 euro previsti in origine di listino. Collegatevi subito qui.

La versione che andrete ad acquistare prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, che non sono espandibili, come anticipato. La consegna viene gestita presso il vostro domicilio direttamente da Amazon.