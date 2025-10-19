One UI 8 si espande: aggiornamenti in arrivo per altri otto smartphone Samsung Galaxy

One UI 8

Samsung continua a spingere sull’acceleratore con la distribuzione della One UI 8 basata su Android 16, allargando il rollout a numerosi modelli di fascia media e bassa. Dopo Galaxy S22 e i top di gamma, è ora il turno di dispositivi più popolari come Galaxy A53 5G, A33 5G, M56, M53, M35, M34, M15 5G e XCover 7 Pro. Un’ondata di aggiornamenti che conferma l’impegno del colosso coreano nel garantire longevità software anche ai suoi modelli più economici, mantenendo un ecosistema coerente e aggiornato.

Galaxy A53 e A33 5G: Android 16 e One UI 8 arrivano anche sui mid-range

Partito ufficialmente dalla Corea del Sud, l’aggiornamento introduce Android 16 e la nuova interfaccia One UI 8 sui due smartphone di fascia media più venduti della serie A. I firmware, identificati dai codici GYI2 per Galaxy A53 e GYI3 per Galaxy A33, pesano circa 2 GB e includono numerosi miglioramenti generali, pur senza introdurre tutte le funzioni avanzate riservate ai modelli premium. Tra le principali novità:

Interfaccia più fluida e reattiva, con nuove animazioni e transizioni più morbide;

Maggiori opzioni di personalizzazione per schermata di blocco e Always On Display;

App Samsung rinnovate, tra cui Internet Browser, Notes, Promemoria, Meteo e Health;

Nuovi strumenti di produttività e piccoli ritocchi grafici coerenti con il linguaggio Material You.

L’aggiornamento porta inoltre le patch di sicurezza di settembre 2025, che risolvono oltre 80 vulnerabilità tra quelle comuni (CVE) e specifiche per i dispositivi Samsung (SVE).

Galaxy M56, M53, M35, M34 e M15 5G: Android 16 anche per la serie M

La serie Galaxy M, molto diffusa nei mercati emergenti ma apprezzata anche in Europa per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, riceve a sua volta l’aggiornamento a One UI 8 con Android 16.

Il rollout è iniziato in India e Corea del Sud, con firmware che variano a seconda del modello (BYI6, GYI4, CY18, EY18 e CYI6) e dimensioni sempre attorno ai 2 GB.

Anche qui il focus è sulla stabilità e sulla fluidità, con piccoli miglioramenti grafici, una gestione più efficiente delle risorse e nuove funzioni di sincronizzazione tra app Samsung.

Sui modelli che ne erano sprovvisti, arrivano le patch di settembre, migliorando la sicurezza complessiva dei dispositivi.

Galaxy XCover 7 Pro: One UI 8 anche per lo smartphone rugged

Chiude la lista il Galaxy XCover 7 Pro, il dispositivo rugged di Samsung pensato per ambienti di lavoro impegnativi. L’aggiornamento, in distribuzione anch’esso dalla Corea, introduce Android 16 con One UI 8, migliorando la reattività del sistema, la gestione dell’energia e le possibilità di personalizzazione.

Non mancano i perfezionamenti all’interfaccia e il supporto alle patch di sicurezza già integrate nel firmware precedente.