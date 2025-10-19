Google aggiorna la Fotocamera Pixel: piccoli ritocchi, nessuna rivoluzione

Dopo oltre un mese di silenzio, Google torna a mettere mano alla sua app Fotocamera Pixel, esclusiva per gli smartphone della serie Made by Google. L’update, distribuito in queste ore tramite Play Store, non introduce novità eclatanti ma segna comunque un passo avanti sul piano della coerenza grafica e della stabilità generale.

Un aggiornamento minore dopo il restyling di agosto

La nuova versione, numerata 10.1.076, segue il grande aggiornamento rilasciato a fine agosto, quello che aveva introdotto la nuova interfaccia Material 3 Expressive e numerose funzioni dedicate ai più recenti Pixel 10. Questa volta, però, niente rivoluzioni: l’interfaccia resta identica e non si registrano cambiamenti visivi o funzionali di rilievo.

La novità principale — se così la si può definire — riguarda il ripristino del supporto al tema di sistema. Con la precedente release 10.0.081, le impostazioni dell’app erano forzatamente in modalità scura, indipendentemente dalle preferenze dell’utente. Ora, invece, l’app torna ad adattarsi automaticamente al tema scelto sul dispositivo, reintroducendo anche la possibilità di usare il tema chiaro.

Fotocamera Pixel 10.1: cosa cambia (e cosa no)

A livello pratico, la versione 10.1.076.816441313.17 non introduce nuove funzionalità fotografiche o modalità di scatto. Il team di sviluppo sembra aver concentrato gli sforzi su ottimizzazioni interne e bug fix minori, non documentati nel changelog ufficiale ma probabilmente mirati a migliorare la stabilità e le prestazioni di alcune funzioni già presenti. È probabile che alcuni miglioramenti “nascosti” riguardino la gestione del sensore principale e l’elaborazione dell’immagine in condizioni di bassa luminosità, due aree che Google tende spesso a perfezionare in background con piccoli update incrementali.

Disponibilità e compatibilità

Il rilascio, come di consueto, avviene in modo graduale via Play Store e interesserà tutti i dispositivi Pixel con Android 16, quindi dal Pixel 6 in poi. Gli utenti possono verificare la disponibilità dell’aggiornamento accedendo alla pagina dell’app Fotocamera nel Play Store o, in alternativa, installando manualmente il pacchetto APK tramite siti affidabili come APKMirror.

Per il momento, non è chiaro se la nuova interfaccia Material 3 introdotta su Pixel 10 verrà estesa anche ai modelli precedenti. Al contrario, è praticamente certo che le funzioni esclusive resteranno tali: tra queste la Guida fotografica AI, il ProRes Zoom fino a 100x (limitato a Pixel 10 Pro e Pro XL) e il supporto al formato video AV1, pensato per la registrazione professionale.