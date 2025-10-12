La One UI 8 con Android 16 arriva anche su Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25

Samsung amplia ulteriormente la distribuzione di One UI 8 basata su Android 16, portando l’aggiornamento anche su Galaxy A25 5G, uno degli smartphone più popolari della fascia medio-bassa. Il rollout è già in corso in Europa e segna un nuovo passo nella strategia di aggiornamenti estesi della casa sudcoreana, che continua a garantire un supporto software di lunga durata anche ai modelli non di punta.

L’aggiornamento arriva in Europa

Il firmware in distribuzione è identificato dal codice A256BXXU8DYI8 e ha un peso considerevole, segno dell’entità dell’update. Samsung ha scelto di mantenere un ritmo serrato per il rilascio della One UI 8, dopo aver concluso la distribuzione sui top di gamma delle serie Galaxy S22, S23 e Z Fold/Flip. Ora tocca ai modelli più accessibili, tra cui appunto Galaxy A25 5G, che riceve così il suo aggiornamento maggiore del 2025.

L’update è in fase di rilascio graduale in Europa, e come sempre potrebbe impiegare alcuni giorni per raggiungere tutti i dispositivi compatibili. L’installazione può essere effettuata via OTA dal menu “Impostazioni → Aggiornamento software → Scarica e installa”, oppure tramite Smart Switch collegando lo smartphone al computer.

Le novità di Android 16 e One UI 8 sul Galaxy A25 5G

Pur trattandosi di un modello di fascia media, Galaxy A25 5G riceve un pacchetto di miglioramenti significativo, che aggiorna l’interfaccia e introduce nuove funzioni di personalizzazione e produttività. L’interfaccia è stata ottimizzata per garantire maggiore fluidità e reattività, con animazioni più morbide e tempi di risposta ridotti. Samsung ha inoltre affinato la gestione dell’intelligenza artificiale di sistema, rendendola più integrata e contestuale, anche se le funzioni più avanzate della Galaxy AI restano riservate ai modelli premium.

Tra le novità visibili spiccano:

nuove opzioni di personalizzazione per schermata di blocco e Always On Display, tra cui l’orologio dinamico che si adatta ai contorni dello sfondo;

strumenti di produttività aggiornati, con miglioramenti per app come Samsung Notes, Promemoria e Calendario, ora più integrate tra loro;

rinnovamenti grafici e funzionali per applicazioni di sistema come Meteo, Calcolatrice, Samsung Internet e Samsung Health;

ottimizzazioni energetiche, che migliorano l’autonomia generale e riducono il consumo in standby.

L’obiettivo di Samsung con One UI 8 resta quello di offrire un’esperienza coerente e moderna anche sugli smartphone di fascia economica, rendendo più omogenea la transizione tra modelli di diverse categorie.